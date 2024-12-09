Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) визнала українську кобзарсько-лірницьку традицію культурним надбанням людства. Рішення ухвалили на 19 сесії Міжурядового комітету організації з питань нематеріальної культурної спадщини в Асунсьйоні, столиці Парагваю.
“Це визнання має величезне значення для української культури, яка наполегливо бореться як в Україні, так і за її межами, щоб продемонструвати свою силу, присутність і незламність”, – сказав Андрес Баранський, голова Українського Товариства Просвіта Культура в Республіці Парагвай, в коментарі для СКУ.
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Рішення ЮНЕСКО передувала “кропітка й щоденна робота” української ініціативної групи, яка розпочалася в серпні 2022 року, розповіли в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.
“У другій половині 2022 року “Кобзарство”/“Кобзарсько-лірницьку традицію” було внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України”, – йдеться в повідомленні.
На внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО кобзарсько-лірницьку традицію та програму з її охорони Україна подала у 2023 році. Ініціювала процес низка громадських організацій.
Андрес Баранський розповідає, що українці в Парагваї – деякі уже в четвертому та п’ятому поколінні – “все ще зберігають мову, традиції, культуру в усіх сенсах”.
“Як релігійну, так і гастрономію, танці, свою мову і, перш за все, безумовну любов до далекого дому”, – каже Баранський.
“Україно, це визнання має величезну цінність для всіх людей, які щодня роблять свій внесок у те, щоб усе, що ми називаємо, залишалося міцним і вкоріненим”, – додає він.