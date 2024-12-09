Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів, повідомляється в постанові Кабінету міністрів №1388.
США нададуть Україні $20 млрд позики: умови угоди
У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України, заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку держави.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Угода здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката між Україною як позичальником, FFB та USAID, а також договору гарантії та погашення позики між Україною та USAID і випуску Україною в особі Мінфіну як позичальника сертифіката заборгованості на користь FFB, забезпеченого гарантією USAID.
На суму позики нараховують відсотки за ставкою 1,3% річних і поточна середня ставка за річними казначейськими зобов'язаннями Штатів, а виплата та погашення здійснюють коштом доходів, отриманих від заморожених активів Росії.
Думки вголос: про значення президенства Трампа для України
ЄС та Україна підписали кредитну угоду на 35 млрд євро допомоги
4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.
Зважаючи на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від Євросоюзу може скласти близько 18 млрд євро.
Погашення позики відбуватиметься коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.
Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.