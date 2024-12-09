Україна заробила на експорті товарів та послуг 46,35 млрд доларів за 10 місяців 2024 року, повідомив Опендатабот.

Динаміка експорту України − подробиці

За даними Опендатабот, 63% вивезених товарів − продовольчі та сировина для їхнього виготовлення. 32,25 млрд доларів зароблених коштів припадає на товари. Менше третини або ж 14,09 млрд доларів − експорт послуг.

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Серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ, однак після сплеску у 2022 році, частка ІТ продовжує спадати.

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Загальні обсяги експорту досі не сягнули рівня 2021 року. Експорт нараді на 29% менший − тоді він становив 65,15 млрд доларів.

Інфографіка: Опендатабот

Переважно, експортують товари сільськогосподарського сектора. На 14% за рік збільшився й експорт металів: до 3,78 млрд гривень.

Обсяг експортованих товарів збільшився 12,7% порівняно з минулим роком, але це досі в 1,6 раза менше, ніж у 2021 році.

Експорт послуг цьогоріч склав 14,09 млрд доларів, що на 4% більше, ніж у 2023, але на такий же відсоток менше до 2021.

Динаміка ІТ сектору України − що відомо

Частка ІТ сектору серед усіх послуг склала 37,7%. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась і становить 5,31 млрд гривень.

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Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн доларів, однак минулого року він приносив 555 млн доларів. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік, коли щомісяця надходили 600 млн доларів.