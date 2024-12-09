Міністерство оборони Тайваню повідомило про значне посилення військової присутності Китаю в регіоні.
Зокрема, армія Китаю передислокує велику кількість кораблів ВМС та суден берегової охорони до Тайванської протоки та західної частини Тихого океану.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Китай розгортає флот для військових навчань біля Тайваню
«Збройні сили Тайваню виявили військово-морські формування Східного, Північного та Південного оперативних командувань НВАК, а також кораблі берегової охорони, які входять у райони навколо Тайванської протоки та в західній частині Тихого океану», - ідеться в повідомленні.
Китайські військові запровадили нові обмеження на повітряний простір біля Тайваню, створивши сім зон, доступ до яких обмежений для цивільної авіації.
Тайванські військові підрозділи приведені у повну бойову готовність для захисту територіальної цілісності острова.
Комітет Палати представників США звинуватив Китай у створенні COVID-19
США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року
Керівниця військово-морських операцій США Лізи Франкетті заявляла, що 2027 рік вказаний на основі оцінок щодо потенційної дати вторгнення Китаю в Тайвань.
Згідно зі стратегією Сполучених Штатів, іншою метою американських ВМС є посилення довгострокової переваги.
Нова стратегія спрямувана на готовність протистояти викликам, які зростають, з боку Китаю і з розгортанням передових технологій.
Командування ВМС країни зазначило, що у США окрім КНР є інші конкуренти, з якими потрібно боротися: Росія, Іран і угруповання бойовиків "Хезболла".
Військові навчання США та Філіппін - що відомо
18 листопада Філіппіни і США підписали угоду про обмін даними військової розвідки для поглиблення оборонних зв'язків.
15 жовтня США і Філіппіни розпочали спільні щорічні навчання Kamandag (інша назва Venom), які спрямовані на захист північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон.
Американсько-філіппінські навчання відбулися на тлі ескалації конфлікту між Китаєм і Філіппінами за рифи і акваторію Південно-Китайського моря, на яку претендує Пекін.