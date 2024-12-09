Міністерство оборони Тайваню повідомило про значне посилення військової присутності Китаю в регіоні.

Зокрема, армія Китаю передислокує велику кількість кораблів ВМС та суден берегової охорони до Тайванської протоки та західної частини Тихого океану.

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Китай розгортає флот для військових навчань біля Тайваню

«Збройні сили Тайваню виявили військово-морські формування Східного, Північного та Південного оперативних командувань НВАК, а також кораблі берегової охорони, які входять у райони навколо Тайванської протоки та в західній частині Тихого океану», - ідеться в повідомленні.

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Китайські військові запровадили нові обмеження на повітряний простір біля Тайваню, створивши сім зон, доступ до яких обмежений для цивільної авіації.

Тайванські військові підрозділи приведені у повну бойову готовність для захисту територіальної цілісності острова.

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Штати вважають, що витік стався з лабораторії в місті Ухань у Китаї.

США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року

Керівниця військово-морських операцій США Лізи Франкетті заявляла, що 2027 рік вказаний на основі оцінок щодо потенційної дати вторгнення Китаю в Тайвань.

Згідно зі стратегією Сполучених Штатів, іншою метою американських ВМС є посилення довгострокової переваги.

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Нова стратегія спрямувана на готовність протистояти викликам, які зростають, з боку Китаю і з розгортанням передових технологій.

Командування ВМС країни зазначило, що у США окрім КНР є інші конкуренти, з якими потрібно боротися: Росія, Іран і угруповання бойовиків "Хезболла".

Військові навчання США та Філіппін - що відомо

18 листопада Філіппіни і США підписали угоду про обмін даними військової розвідки для поглиблення оборонних зв'язків.

15 жовтня США і Філіппіни розпочали спільні щорічні навчання Kamandag (інша назва Venom), які спрямовані на захист північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон.

Американсько-філіппінські навчання відбулися на тлі ескалації конфлікту між Китаєм і Філіппінами за рифи і акваторію Південно-Китайського моря, на яку претендує Пекін.

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