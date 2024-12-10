Командир запалив люльку, майже не реагуючи на вибухи вдалині. Він говорив про те, як гинуть його люди, і як росіяни наступають на сході України, незважаючи на великі втрати.

Розмова кореспондента AFP з українським офіцером із позивним «Гот» відбувалася в Донецькій області, де в листопаді Росія захопила найбільше території за місяць від березня 2022 року.

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Але ці успіхи були досягнуті ціною великих людських жертв – 53 загиблих на квадратний кілометр захопленої території, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Ми втрачаємо позиції, на які вони кидають гарматне м'ясо», – з гіркотою сказав Гот, затягнувшись сизим димом.

За його словами, російські війська посилали одну за одною хвилі невеликих груп солдатів і врешті-решт, завдяки чисельній перевазі, долали опір виснажених українських військ.

Цю тактику «м'ясних штурмів» вони почали застосувати у великих масштабах у 2023 році в битві за Бахмут.

«Учетверо більше людей»

Росія пробиває дірки в українській лінії оборони, які українські війська намагаються латати за допомогою безпілотників.

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Саме так діяли Курт і його підрозділ безпілотників у складі 28-ї бригади під Торецьком, на який також тиснуть російські війська.

«Ми воюємо з армією, в якій учетверо більше людей, – сказав Курт. – П'ятдесят відсотків – це просто гарматне м'ясо, колишні в'язні, люди з нижчих класів, яких Росія вважає одноразовими».

Росія не повідомляла про свої військові втрати з перших місяців вторгнення. Але в листопаді один російський чиновник випадково проговорився, що уряд отримав 48 000 запитів на ДНК-ідентифікацію від родичів зниклих безвісти солдатів.

Ця випадково озвучена цифра може дати уявлення про масштаби російських втрат у результаті застосування тактики «м'ясних штурмів».

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Цей вираз набув широкого поширення під час битви за Бахмут, штурмувати який Росія кинула десятки тисяч солдатів, у тому числі ув'язнених, завербованих групою «Вагнера» під проводом Євгенія Пригожина.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський, який нечасто називає цифри, заявив, що в результаті російського вторгнення загинуло 43 тисячі українських військових, а близько 370 тисяч були поранені.

Вважається, що втрати Росії набагато більші.

«Нічого не коштує»

Пригожин підняв повстання проти російського військового командування через низку питань, у тому числі через невиправдані втрати серед його найманців, але його бунт був придушений.

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Кореспондент AFP поспілкувався з двома російськими військовополоненими, які розповіли, що вирішили піти на службу з фінансових причин.

Один із них сказав, що пішов служити, щоб заплатити за ремонт свого автомобіля, а другий розповів, що після звільнення з в'язниці хотів стати кухарем, але після трьох днів навчання зрозумів, що хоче воювати.

Важко оцінити, наскільки вільно вони говорили, оскільки перебували у полоні.

Так чи інакше, але Курт переконаний, що єдиний спосіб перемогти – це збільшити чисельність армії, але Київ має великі проблеми з поповненням її лав.

«Москві нічого не коштує покласти 150 людей, щоб захопити клаптик землі, а ми рахуємо кожного солдата, – сказав він. – Ми вдячні за міжнародну допомогу, але для перемоги її недостатньо».

Гот погодився, хоча і вважає, що Москва незабаром стикнеться з подібними проблемами, з огляду на свої втрати особового складу.

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Він сподівається, що сувора зима завадить просуванню російських військ, проти яких стоять виснажені українці, а також побоюється, що накопичена втома даватиме себе взнаки після війни:

«У мене, напевно, буде якийсь зрив. Але моя дружина буде поруч, і допомагатиме мені», – сказав він, наливаючи собі чашку кави.