Росія поширює фейки про темпи виготовлення гіперзвукових ракет "Орєшнік", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Росія поширює фейки про темпи виготовлення ракет − подробиці

Коваленко спростував дані про здатність Росії виробляти 25 таких ракет на місяць.

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За його словами, внаслідок санкцій країна-агресор сповільнила свій цикл виробництва високотехнологічних ракет. Росія виробляє Х-101 чи "Калібр" і накопичує їх завдяки масштабному використанню "Шахедів".

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Пресслужба РНБО наголосила, що виробництво більш технологічних ракет, зокрема "Кинджалів", здійснюється в одиничних кількостях. "Орєшнік" своєю чергою є ще складнішим у виробництві, тому інформація про масове виробництво цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим обманом.

Метою поширення цієї інформації керівник ЦПД назвав поширення страху в західних суспільствах.

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Росія може розмістити гіперзвукові ракети "Орєшнік" у Білорусі в 2025 році

Росія планує розмістити в Білорусі свої нещодавно розроблені гіперзвукові ракети "Орєшнік", здатні нести ядерний заряд, у другій половині 2025 року.

Ракета "Орєшнік", яка є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", вперше випробуваної у 2011 році, була запущена по військовому об'єкту в Дніпрі з відстані приблизно 800 кілометрів. Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада.

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"Орєшнік" класифікується як балістична ракета середньої дальності (БРСД) з дальністю польоту від 3 000 до 5 500 кілометрів, що значно розширює ударні можливості Росії.

Країни "Великої сімки" рішуче засудили застосування Росією нової ракети проти України, назвавши це огидним злочином.

Президент Росії Владімір Путін раніше заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати "центри прийняття рішень" у столиці.