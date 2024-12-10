В Україні запускають експериментальний проєкт, що дозволить через «Дію» оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
Це значно спростить процедуру для ветеранів і свідчить про розвиток цифрових послуг в нашій країні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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У "Дії" впровадили оформлення інвалідності
Відтепер через "Дію" можна буде оформити низку соціальних послуг для ветеранів війни: від отримання статусу інваліда до призначення пенсії та надання житлово-комунальних пільг.
Шмигаль зазначив, що уряд прагне пришвидшити процеси, зняти перепони та надати людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії.
У Дії офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження
З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку − від подання заяви до одруження.
Щоб скористатися послугою:
- зайдіть у Сервіси − "Шлюб онлайн".
- виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.
- кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
- після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.
- система запропонує вільні дати − найближчі для церемонії будуть за 5 днів.