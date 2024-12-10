Національний банк України спільно з банківськими асоціаціями та великими банками підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг.

Про це повідомив на брифінгу голова правління Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.

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Нацбанк запровадив ліміти на платежі для боротьби з дроптрафіком

Андрій Пишний нагадав, що у вересні відбулася жвава дискусія щодо серйозної проблеми використання дроптрафіку.

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Зокрема, йшлося про те, що так звані "фінансові мули" активно використовувалися для здійснення операцій, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, фінансуванням терористичних організацій, розвідувальною та диверсійною діяльністю, а також для ухилення від сплати податків.

Він зазначив, що через це український бюджет зазнавав збитків у сотні мільярдів гривень, оскільки дроптрафік активно використовувався для обслуговування тіньового та "сірого" сегментів економіки у різних сферах.

Результатом дискусії стало встановлення Національним банком лімітів на здійснення платіжних операцій за одним рахунком - 150 тисяч гривень на місяць. При цьому мало хто звернув увагу, що ліміт встановлювався тимчасово.

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«Коли ми ухвалювали рішення про впровадження ліміту, наголошували: це - вимушений захід, який сам по собі не спроможний остаточно подолати ці явища.

Для ефективної протидії обслуговуванню злочинного трафіку потрібен цілий комплекс заходів, які Національний банк втілюватиме разом з іншими стейкхолдерами - правоохоронними органами, суб’єктами, котрі є регуляторами на ринку капіталу і мають власні повноваження в системі фінансового моніторингу.

Ми об’єднуємо зусилля, аби мати можливість якщо не знищити (що є кінцевою метою), то хоча б суттєво зменшити обсяги тіньового грошового обігу», - запевнив голова правління Нацбанку.

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НБУ отримав нові повноваження для боротьби з тіньовими схемами

Під час своєї промови він звернув увагу на важливість нещодавнього закону, ухваленого Верховною Радою, який покликаний розширити повноваження НБУ у сфері регулювання фінансових ринків.

Крім того, він підкреслив необхідність тісної співпраці з іншими державними органами, такими як Податкова служба, Бюро економічної безпеки та Департамент фінансового моніторингу, для ефективного обміну інформацією.

«Розширено повноваження Національного банку із впливу на ринок платіжних операцій, вирішено комплекс інших питань, пов’язаних з нормативним регулюванням. У Меморандумі з МВФ знайшла відображення потреба створення відповідного реєстру. Тобто, йдеться про послідовний план, втілюючи який ми намагаємося розв’язати цю серйозну проблему. І це є частиною загальної стратегії детінізації в державі», - продовжив Пишний.

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Частиною цієї стратегії є виконання надавачами платіжних послуг затверджених раніше нормативних актів та приписів, відповідно до яких банки мають знати свого клієнта, повинні запровадити при наданні послуг так званий ризик-орієнтований підхід.

Проте боротьба з тінню, за висновками Пишного, наразі не досягла необхідного рівня. Тому й виникла ідея підготовки та підписання відповідного меморандуму – із впровадженням лімітів, що діятимуть на постійній основі та жорстким контролем за їх дотриманням.

150 000 грн на місяць: нові обмеження на перекази з картки на картку

Відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг, фінустанови впроваджуватимуть спільні заходи з унеможливлення використання банківських рахунків як «транзитних» для переказу та «відмивання» незаконних коштів і фінансування тероризму, боротимуться із «дропами».

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Зокрема, діятимуть ліміти на перекази «з картки на картку». Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів.

Їх запроваджуватимуть у два етапи: з 1 січня 2025 року — ліміт до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року — 100 000 грн на місяць. Щоб при потребі збільшити ліміти, клієнт має надати документальне підтвердження вищого рівня доходів.

Банки також посилять фінансовий моніторинг ФОПів. Мета — боротьба з «дропами» та дотримання вимог європейського законодавства.