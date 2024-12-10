У Португалії заснували Товариство українок Португалії, повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конгресу України в Південній Європі та Голова Спілки українців Португалії (СУП).

“Нова організація зосередить свою роботу на допомозі й відстоюванні прав українських жінок і дітей в Португалії та звичайно, праці для перемоги України у війні з російським агресором”, – розповів Садоха. 

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Церемонію заснування товариства у місті Фатіма відвідала Ярослава Хортяні, голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), Друга віцепрезидентка СКУ. 

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“У своїй промові вона поділилася історією створення українських жіночих організацій  та об’єднання у СФУЖО, про їхню вагому роль у збереженні національної ідентичності українців за кордоном”, – розповіли у СФУЖО. 

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Поряд з мостом з’явиться новий міжнародний пункт пропуску.

Головою управи товариства обрали Наталю Варгу, а її першою заступницею – Жанну Пасічник, розповів Садоха й побажав новоствореній організації “плідної праці для української справи”.

“Дякуємо всім, хто долучається до створення та підтримки українських ініціатив за кордоном. Разом ми сильні!” – наголосили у СФУЖО.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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