У Португалії заснували Товариство українок Португалії, повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конгресу України в Південній Європі та Голова Спілки українців Португалії (СУП).

“Нова організація зосередить свою роботу на допомозі й відстоюванні прав українських жінок і дітей в Португалії та звичайно, праці для перемоги України у війні з російським агресором”, – розповів Садоха.

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Церемонію заснування товариства у місті Фатіма відвідала Ярослава Хортяні, голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), Друга віцепрезидентка СКУ.

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“У своїй промові вона поділилася історією створення українських жіночих організацій та об’єднання у СФУЖО, про їхню вагому роль у збереженні національної ідентичності українців за кордоном”, – розповіли у СФУЖО.

Головою управи товариства обрали Наталю Варгу, а її першою заступницею – Жанну Пасічник, розповів Садоха й побажав новоствореній організації “плідної праці для української справи”.

“Дякуємо всім, хто долучається до створення та підтримки українських ініціатив за кордоном. Разом ми сильні!” – наголосили у СФУЖО.