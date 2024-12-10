Перемога над режимом Асада опозиційних сил стала важкою поразкою для Росії. Це навіть майже не намагалися приховати у російській пропаганді. Росія витратила сотні життів військовослужбовців, мільярди доларів та масу ресурсів на підтримку режиму Асада в 2015-2017 роках, а саму Сирію довго використовувала як плацдарм для бойових дій на близькому сході та Африці.

В той же час самі сирійці співчували українцям, які також постраждали від російської агресії, а режим аятол в Ірані звинувачував українців у допомозі супротивникам режиму Асада. Що означає швидке падіння сирійської диктатури для українців, чи зможуть вони від цього виграти і що від цього втратила Росія? Kyiv Post говорить з директором Центру близькосхідних досліджень, сходознавцем Ігорем Семиволосом.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ігор Семиволос. Фото з мережі Х

Більше по темі Росія почала масштабний відступ із Сирії: задіяні літаки Ан-124, кораблі флоту Росія терміново евакуює війська з Сирії: літаки Ан-124, Іл-76 та кораблі перекидають техніку. У порту Тартус демонтують обладнання, російська авіабаза в облозі.

Що сталося в Сирії, чи правда, що асадівська Сирія була форпостом Росії? І що від цього отримає Україна? Що вона може виграти?

Так, це правда, це був повністю контрольований зовнішньою силою диктаторський режим, як тільки зовнішня сила ослабла – він впав. Асадівський режис був на 100% залежний від РФ. Це справді був російський форпост. Про Україну – очевидно, в короткостроковій перспективі бенефітів для України буде небагато, але в середньостроковій і довгостроковій перспективі ми матимемо підтримку з боку нового уряду.

Advertisement

Чому режим Асада впав так легко навідміну від 2012 року?

Ключове – це армія. Сирійська армія посипалася. Для цього було багато причин. В будь-яких умовах, якщо армія не хоче захищати свій режим, яким би потужний не був іноземний контингент, він не зможе втримати країну і стримати наступ опозиційних сил.

Наскільки іноземний контингент був потужним?

Треба розрізняти техніку і власне піхоту. Здебільшого там були іранці, росіян було небагато. Хезбола частково вивела свої війська з Сирії протягом Третьої Ліванської війни… .Іранці були на землі, а росіяни – це були допоміжні підрозділи і авіації. Іран не допоміг Асаду з тієї ж причини, що і росіяни – в умовах швидкого колапсу просто не мали сил і можливостей.

Advertisement

Зараз російська пропаганда каже про те, що Сирія не була стратегічно важлива…

Так само як вони казали про Вірменію, якій не прийшли не допомогу, так само вони говорили і про всі жести доброї волі в Україні, кожен раз коли програвали українській армії. Виглядає так, що на Близькому сході росіяни повністю програли і зараз, в інтересах пропаганди, для внутрішнього споживання, спробують мінімізувати цю поразку.

Міжнародні експерти кажуть, що сили опозиції можуть пересваритися між собою. Є страх, що владу можуть захопити ісламісти. Чи це станеться це і хто очолить країну?

Вони – не пересваряться. Новий урядом керуватиме один з міністрів провінції Ідліб, він вже переймає владу. Через кілька днів уряд буде сформовано. Чи буде більшість в уряді у ісламістів? Не певен. Він може бути цілком технократичним.

Advertisement

Наступ з півночі, з Ідліба, за повідомленнями ряду ЗМІ, відбувався за фактичної підтримки Туреччини, і, мовляв, це така відповідь Ердогана Путіну. Чи це так?

Вплив Туреччини був немаленький, але Ердоган, як завжди, торгує повітрям. Він перебільшує свій вплив, щоб мати кращі переговорні позиції. Треба визнати – це непогана стратегія.

Тобто, він не очікував, що все впаде так швидко?

Думаю, так, не очікував спершу, але після швидкого падіння Алеппо вже було зрозуміло і вже відомо, що після Алеппо вже були перемовини про те, щоб Дамаск був зданий без бою.

Чи збережеться Сирія як єдина держава? Чи її буде поділено, бо вплив курдів на певних територіях давно є, як і вплив Туреччини….

Сирія збережеться як єдина держава в тих же кордонах, це 100%. Ніяких курдських держав не буде. Щодо автономії – будуть переговори. Поки що їх результат передбачити нереально. Можливо, відбудеться децентралізація в тому ячи іншому вигляді, можливо, в тому вигляді, як це було в Україні

Сирійський хлопчик з українським прапором. Фото з відкритих джерел

Advertisement

Що конкретно Росія втратила в Сирії?

Росія втратила буквально ВСЕ. Росія втрачає бази, за ними – вплив і повагу. На всьому близькому Сході, і частково в Африці. Військові бази заблоковані і так чи інакше вони їх покинуть. Це був символ і не лише символ російської військової присутності на Близькому сході. За моїми даними, за тим, що кажуть сирійці, для них подальша присутність Росії, як і Ірану, в їх країні – неприйнятна.

З Ірану були заяви про те, що нібито Україна допомагала повстанцям, зокрема, з управління дронами? Чи можна вірити цій інформації?

Звісно, ні. Це абсолютна брехня.

Але ми бачили багато проукраїнських сигналів з боку сирійських демократичних силі повстанців…

Якщо ми говоримо про сирійців як громадянське суспільство, то сирійське громадянське суспільство найбільше серед усіх арабських країн найбільше допомагало Україні. Вони збирали гроші по всьому світу, організовували збори на лікарів, медичні табори тощо. Якщо подивитися в розрізі інших країн регіону, внесок сирійців в українську перемогу – дуже великий.