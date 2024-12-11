З науково-дослідного центру Австралії зникли сотні зразків високопатогенних вірусів.

Три з них потенційно здатні спричинити значну смертність серед людей, проте мають низький рівень міжлюдської передачі, повідомляє Newsweek з посиланням на владу Квінсленда.

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В Австралії зникли сотні зразків смертельних вірусів, включаючи вірус Хендра

Як повідомив міністр охорони здоров’я Квінсленда Тім Ніколс, у 2021 році з лабораторії зникли 323 флакони зі смертельними вірусами, включаючи вірус Хендра.

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Цей інцидент, викликаний серйозним порушенням біобезпеки, виявили лише у серпні 2023 року.

Серед викрадених зразків переважав смертельний вірус Хендра – близько ста флаконів.

Крім того, було втрачено два флакони з хантавірусом та 223 – з лісавірусом.

Вірус Хендра, вперше виявлений в середині 90-х років, вже встиг продемонструвати свою смертоносність, особливо серед коней та, на жаль, деяких людей.

Як зникли зразки небезпечних вірусів в Австралії

Міністр охорони здоров’я Квінсленда повідомив, що зразки вірусів зникли після поломки морозильної камери в лабораторії.

Їх перемістили в іншу камеру без належного оформлення, що дозволило винести їх за межі безпечного сховища.

Незважаючи на це, влада запевнила, що ризику для населення немає, оскільки віруси швидко втрачають свою активність.

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"Важливо зазначити, що за останні п'ять років у Квінсленді не було виявлено жодного випадку зараження людей вірусом Хендра або лісавірусом, а в Австралії не було зареєстровано жодного випадку зараження людей хантавірусом", — додав він.

Під час розслідування інциденту планується з'ясувати, як саме зникли віруси та що заважало виявити інцидент упродовж майже двох років.