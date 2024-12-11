У Буенос-Айресі, столиці Аргентини, відкрили меморіальну дошку з нагоди 100-річчя від заснування Українського культурного товариства “Просвіта”, повідомив Юрій Данилишин, Віцепрезидент СКУ в Південній Америці, голова Управи “Просвіти”.

Урочиста церемонія відкриття, до якої доєднались місцеві депутати, дипломати, духовенство, а також лідери громадянського суспільства, відбулася 4 грудня.

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Фото: Українське культурне товариство “Просвіта”/ Facebook

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“Просвіта” була створена 1 серпня 1924 року й стала першим українським культурним осередком в Аргентині. Таблицю встановили за ініціативою законодавчих зборів Буенос-Айреса”, – написали в українській громаді.

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Юрій Данилишин висловив подяку гостям, зокрема законодавцю Пабло Донатті за ініціативу встановлення меморіальної дошки. Памʼятний знак на будівлі “Просвіти” символізує визнання внеску української громади в культурне життя Аргентини та збереження національної ідентичності за кордоном, сказав Віцепрезидент СКУ.

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Фото: Українське культурне товариство “Просвіта”/ Facebook

Після офіційної частини заходу присутніх запросили на святкове частування, яке завершило урочистості.