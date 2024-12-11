У Буенос-Айресі, столиці Аргентини, відкрили меморіальну дошку з нагоди 100-річчя від заснування Українського культурного товариства “Просвіта”, повідомив Юрій Данилишин, Віцепрезидент СКУ в Південній Америці, голова Управи “Просвіти”.

Урочиста церемонія відкриття, до якої доєднались місцеві депутати, дипломати, духовенство, а також лідери громадянського суспільства, відбулася 4 грудня.

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Фото: Українське культурне товариство “Просвіта”/ Facebook

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“Просвіта” була створена 1 серпня 1924 року й стала першим українським культурним осередком в Аргентині. Таблицю встановили за ініціативою законодавчих зборів Буенос-Айреса”, – написали в українській громаді. 

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Юрій Данилишин висловив подяку гостям, зокрема законодавцю Пабло Донатті за ініціативу встановлення меморіальної дошки. Памʼятний знак на будівлі “Просвіти” символізує визнання внеску української громади в культурне життя Аргентини та збереження національної ідентичності за кордоном, сказав Віцепрезидент СКУ.

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Фото: Українське культурне товариство “Просвіта”/ Facebook

Після офіційної частини заходу присутніх запросили на святкове частування, яке завершило урочистості.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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