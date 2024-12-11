Київська міська прокуратура повідомила про підозри п’ятьом особам за фактом загибелі 20-річного юнака в Києві на канатній дорозі через річку Дніпро в липні.

5 підозрюваних у трагедії на канатній дорозі в Києві − подробиці

Підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, фізична особа-підприємець, яка керувала канатною дорогою з 2024 року.

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Проєктант атракціону припустився низки прорахунків − передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватися в таких пристроях. Ця помилка і призвела до обриву каната.

У квітні 2024 року перед передачею атракціону до ФОП для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою провели експертизу канатної переправи. Співробітник приватної експертної установи не звернув уваги на невідповідність встановленого каната цільовому призначенню, повідомили в прокуратурі Києва.

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ФОП, який експлуатував атракціон, мав здійснювати щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната.

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Ексінженер із технічного нагляду КП Плесо, який відповідав за безпечну експлуатацію об'єктів комунального підприємства, також, мав здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Досудове розслідування триває, наразі встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до загибелі юнака..

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