Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців отримала понад 1,3 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, повідомив Опендатабот.

Як банки борються з відмиванням коштів

Кожне п’яте повідомлення цього року стосується підозрілих операцій, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму. За 9 місяців вдалося зупинити таких операцій на суму 6,1 млрд гривень. Загалом сума фінансових операцій у переданих Держфінмоніторингом до правоохоронців матеріалах сягнула 53,1 млрд гривень.

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За рік таких повідомлень побільшало на 27%.

У 80% ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій − тих, що перевищують встановлену законодавством суми понад 400 тис. гривень на місяць.

20% − підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.

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99% усіх повідомлень подали банки. Близько 1% передали небанківські установи: кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо.

Інфографіка: Опендатабот

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Після перевірки підозрілі операції, направляються до правоохоронних органів. Цьогоріч Держфінмоніторинг відправив 780 таких матеріалів.

Куди надсилають матеріали про підозрілі операції

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України. До поліції надсилають матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на понад 15 млрд гривень.

Матеріалів на 9,7 млрд гривень передали Службі безпеки України. Йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

До Національного антикорупційного бюро України надходили справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів і керівників держпідприємств.

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У таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд гривень. Понад половина з цих коштів (4,2 млрд гривень) стосуються злочинів, скоєних керівниками держпідприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. А в 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд гривень.

Інфографіка: Опендатабот

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