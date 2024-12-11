У ніч проти 11 грудня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України та Сил оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянський області РФ, повідомили джерела Kyiv Post в українській розвідці.

ГУР атакувало нафтобазу «Нєфтєбаза Брянская»

За інформацією джерел Kyiv Post, вогневе ураження нафтобази "Нєфтєбаза Брянская" відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

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Внаслідок атаки «невгамовних пташок» уражено щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу, зазначив співрозмовник в ГУР.

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У Силах Оборони зауважили, що цей обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Зокрема, у забезпеченні російської армії паливно-мастильними матеріалами.

У соцмережах місцеві діляться результатами атаки.

Комбінована атака на НПЗ в Брянську та авіаційний комплекс у Таганрозі − подробиці

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Брянській області.

Це наливний пункт нафтопроводу "Дружба", який приймає, зберігає ,розподіляє та відвантажує дизельне пальне на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей пункт використовується для постачання ресурсів російській армії.

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За словами мера Таганрога Світлани Камбулової, після третьої години ночі повідомлялося про ракетну загрозу для Ростовської області. Згодом місцева влада підтвердила атаку на Таганрог із використанням дронів.

Ракети могли влучити в Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва в Росії.

Дрони ГУР налетіли на нафтобазу в Калузькій області Росії

У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області.

Джерело в ГУР додало, що ціллю стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії проти України.

Повідомлялося також і про атаку й на Калузький приладобудівний завод "Тайфун", який розробляє та виготовляє складну радіоелектронну техніку спеціального і цивільного призначення. Він також виробляє радіолокаційне обладнання для ВМФ РФ, зокрема, для берегових ракетних комплексів.