Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева за найбільш затребуваними серед українців європейськими напрямками.

Перші рейси заплановані на квітень 2025 року, ідеться у повідомленні компанії.

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SkyUp відновлює регулярні рейси

До списку майбутніх маршрутів увійшли такі країни, як Іспанія, Португалія, Франція, Греція та Кіпр.

Квитки на ці напрямки доступні з 11 грудня 2024 року.

Компанія обрала аеропорт Кишинева, бо він один з найближчих міжнародних хабів до українського кордону.

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Це робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів.

Літак Supernova Airlines виконав перший рейс − подробиці

Нещодавно українські медіа поширили інформацію про те, що авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить "Новій пошті", здійснила перший рейс свого літака Boeing 737–800SF.

Kyiv Post звертався до компанії "Нова пошта" за коментарем, щоб дізнатися більше подробиць про перший політ літака. І от що нам відповіли в компанії.

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Компанія зазначила, що Нова пошта −  великий логістичний оператор, який потребує власної авіакомпанії, яка б дозволила прискорити та контролювати термін транспортування вантажів з Америки та Китаю.

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У травні минулого року компанія почала виконувати рейси на літаку ATR 72 у співпраці з латвійською авіакомпанією RAF-Avia за маршрутом Рига-Ряшів-Рига.

Подробиці про перший політ літака Supernova Airlines дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.

 

 

 

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