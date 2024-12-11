Громадяни будуть вирішувати політику Німеччини на наступних позачергових виборах.

Одним із питань виборів буде наближення миру в Україні, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц у екстреній заяві, передає кореспондент Укрінформу.

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Шольц закликав наблизитися до миру в Україні

Канцлер зазначив, що попросивши президентку Бундестагу про проведення голосування по вотуму довіри йому, він хоче розчистити шлях до нових виборів, які можливо буде провести 23 лютого наступного року.

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Шольц пообіцяв ґрунтовно пояснити своє рішення в парламенті 16 грудня.

Якщо депутати висловлять канцлеру недовіру, федеральний президент того ж дня підпише наказ про розпуск Бундестагу.

«Це моя ціль. У демократіях громадяни визначають курс майбутньої політики. Вони вирішують під час виборів, як ми відповімо на великі питання, які стоять перед нами», - зазначив він.

Серед таких питань канцлер назвав Україну та закликав «наблизитися до справедливого миру та не бути втягнутими у війну».

Решта стосувалась переважно внутрішньо економічних питань.

Шольц закликав всі політичні сили наразі знайти сили та разом працювати на користь держави.

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Він назвав низку питань, які важливо провести через Бундестаг ще до виборів і висловив сподівання, що це вдасться зробити за підтримки демократичної опозиції в інтересах громадян.

До формування нового уряду нинішній кабінет і Бундестаг буде повністю функціонуючими, додав він.

Шольц попросив Бундестаг провести голосування щодо вотуму довіри йому

Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що Шольц звернувся до президентки Бундестагу з проханням поставити на голосування 16 грудня питання про вотум довіри очільнику уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вранці федеральний канцлер Олаф Шольц підписав письмове подання про вотум довіри відповідно до статті 68 Основного закону у своєму офісі», - поінформував речник.

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У листі міститься прохання до президентки Бундестагу про висловлення довіри федеральному канцлеру відповідно до статті 68 Основного Закону.

Шольц має намір зробити заяву з цього приводу до голосування в понеділок, 16 грудня 2024 року.

Дебати про вотум довіри в німецькому Бундестазі заплановані на наступний понеділок, 16 грудня, з 13:00.

Лист уже доставлений до офісу президента Бундестагу.