Посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це повідомило Угорське головування в ЄС.

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15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці

Пакет санкцій буде охоплювати нові заходи проти російського «тіньового флоту» - додаткових суден третіх держав, що підтримують війну Росії проти України.

Також пакет передбачає запровадження санкцій щодо людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню Росії в обхід експортних обмежень.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала схвалення нового пакету санкцій проти Росії.

«ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль. Я вітаю домовленість про наш 15-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на «тіньовий флот» Росії», – зазначила вона.

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Євросоюз продовжив дію персональних санкції проти росіян ще на пів року

Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Запроваджені заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ.

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8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.

Рада Євросоюзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.

24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.