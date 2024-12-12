На аукціоні Christie's за 500 тисяч євро пішли з молотка любовні листи видатного німецького вченого Альберта Ейнштейна.

Ці послання були адресовані його першій дружині Мілеві Маріч, повідомляє DW.

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Любовні листи Ейнштейна розкрили нові факти з його життя

На аукціоні в Лондоні було продано лот з 54 документами, серед яких 43 листи були адресовані Мілеві Маріч.

Цей лот, попередньо оцінений у 700-1000 тисяч фунтів стерлінгів, був проданий за 441 тисячу фунтів.

Перший лист, написаний у лютому 1898 року, застав Ейнштейна 19-річним студентом цюрихського політехнікуму.

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Останній, датований вереснем 1903-го, знаменує період, коли молодий вчений вже був одруженим і мав за плечима чотири опубліковані наукові праці.

Ця спадщина, що охоплює 111 документів і була опублікована у США в 1987 році, дозволяє простежити становлення наукової кар'єри майбутнього генія.

Опубліковане листування Ейнштейна та Маріч є важливим історичним документом, який дозволяє краще зрозуміти інтелектуальний та емоційний розвиток одного з найвидатніших вчених XX століття.

Особливий інтерес представляють згадки про їхню позашлюбну дочку Лізерль, про долю якої досі ведуться суперечки.