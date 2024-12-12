Російські військові, які перебувають у Сирії, вдаються до розпивання алкогольних напоїв та розграбування під час очікування відправлення додому.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

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Військове безладдя серед росіян під час евакуації з Сирії - що відомо

Російські військовослужбовці, які дісталися до пунктів збору перед евакуацією з Сирії, все частіше вдаються до алкоголю та мародерства.

Водночас військові літаки продовжують евакуацію російського контингенту з найвіддаленіших регіонів країни.

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Російські кораблі "Іван Грєн" та "Алєксандр Остраковскій", прямуючи з півночі Європи через Норвезьке море та Ла-Манш, беруть курс на Сирію.

Їхньою метою є евакуація військової техніки з зони конфлікту.

Паралельно з цим, суховантажні судна "Sparta" та "Sparta II" вирушили з російських портів до Сирії для завантаження.

Більше по темі У російському полоні перебувають понад 300 українських цивільних жінок Майже 280 із них потрапили в полон уже після початку повномасштабної війни.

Командувач російським контингентом генерал-полковник Алєксандр Чайко наказав ремонтувати вивезену із Сирії військову техніку.

Росія масштабно відступає із Сирії: задіяні літаки Ан-124, кораблі флоту

10 грудня Росія почала масштабний відступ із Сирії, використовуючи військові літаки й кораблі для евакуації своїх військ і техніки.

Основний маршрут – з авіабази Хмеймім до російських аеродромів Ульяновськ, Чкаловський і Приволзький.

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У цій операції задіяні літаки Ан-124 і Іл-76МД, а також кораблі, зокрема суховантаж Sparta II та десантний корабель "Олександр Шабалін".

Інші кораблі - "Іван Грєн" і "Олександр Отраковський" - вже вирушили до Середземного моря.

Повалення Асада в Сирії − що відомо

Наразі сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії після втечі з країни. Він вивів контрабандою до країни-агресора 135 млрд доларів.

Росія може перекинути свої війська із Сирії в Україну на тлі падіння режиму Башара Асада.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Асада.

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Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

Сирійський диктатор Башар Асад вивів контрабандою до Росії 135 млрд доларів.