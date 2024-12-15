Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив переможців цьогорічного конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».
За звання найкрасивішого видання змагалось 242 книги. Усі вони вийшли з друку з грудня 2023 року по листопад 2024 року.
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«В умовах повномасштабної війни наші видавці, дизайнери, поліграфісти створюють круті достойні книжки, і це викликає справжній захват. Цього року було багато сильних претендентів, були нові імена, неочікувані знахідки, цікаві тенденції», - сказала директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Юлія Козловець.
Переможець конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2024»
Гран-прі отримало видання «Поміж» (перше число).
Організатори конкурсу відзначили автора візуальної концепції видання, дизайну та верстки Сашу Биченка (студія Kultura) та видавництво «Культура Медіальна / Kultura Medialna».
Крім того, видання перемогло у номінації «Утилітарна книга».
Найкрасивіші книги 2024 року
Переможцем у категорії «Текстова книга» стало видання «На надломі зросла сила». Концепція видання та архітектоніка - Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки, верстка - Дарʼя Стеценко. Видавництво - punkt publishing.
У номінації «Мистецька книга» перемогло видання «Коцюбинський: між кіно і літературою». Автори - Альона Пензій, Станіслав Битюцький, Олег Оліфер. Художнє оформлення книги, дизайн, верстка - бюро Буця, Галя Вергелес. Видавництво - Довженко-Центр.
Перше місце в номінації «Візуальний сторітелінг» журі віддало книзі «Шлях Зерна | The Path of Grain». Художнє оформлення - Postmen, Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення - Олексій Чекаль (літерація назви), Fixel font. Самвидав, з ініціативи KERNEL.
У номінації «Експеримент» цього року абсолютного переможця немає.
Журі колегіально вирішило не присуджувати нагороду у цій категорії та відмітило сім видань Спеціальними відзнаками.
«Найкращий книжковий дизайн 2024»: фіналісти
Номінація «Текстова книга»:
- «Можна мені одну цибулину?», Оксана Лемішка. Концепція, архітектоніка - Тетяна Костіна. Видавництво - punkt publishing.
- «Культура під тиском від ООО/ОООО», Борис Філоненко. Художнє оформлення - Володимир Гавриш. Видавництво - ist publishing.
Номінація «Мистецька книга»:
- «Алла Горська / Alla Horska», упорядниця: Анастасія Яцковська. Видавництво - РОДОВІД спільно з Арт-фундацією Дукат.
- «Before the Future / Перед майбутнім», автори: Ірина Мірошникова, Олексій Петров, Борис Філоненко. Оформлення - Остап Ящук. Видавництво - ist publishing.
Номінація «Утилітарна книга»:
- «ЧасоЛінія», Валентина Мержиєвська. Художнє оформлення - Дмитро Школьний. Самвидав.
- Періодичне друковане видання «Літопис українського дизайну», дизайн-бюро Spiilka. Художнє оформлення - Володимир Смирнов. Видавництво - ist publishing.
Номінація «Візуальний сторітелінг»:
- «Мій Пласт», Юлія Смаль. Концепція видання, архітектоніка книжки - Наталія Моспан. Ілюстрації, дизайн обкладинки - Валерія Крижановська. Верстка - Уляна Решетуха. Видавництво - ТОВ «Видавництво Моя Книжкова Полиця».
- «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко», Марина Макущенко. Художнє оформлення - Дарія Філіппова. Верстка - Яна Пласконіс. «Видавництво Старого Лева».
- «Казка від баби Насті «Про мужика, його дочку, пана і жеребну кобилу», Марина Щегельська, Чмуневич Анастасія. Художнє рішення - Марина Щегельська. Самвидав.
Номінація «Експеримент»:
- «Сонник», авторка ідеї та художнього рішення - Марина Щегельська. Самвидав.
- «Сон у теплому ліжку на м’якій вишитій подушці бабусі», оформлення книжки - Юлія Покидько. Самвидав.
«Вражає, як у складних умовах уся галузь здатна створювати видання, які захоплюють своєю естетикою, новаторством і якістю. Конкурс зберігає тісний зв’язок із Німеччиною: вже багато років Фонд мистецтва книги (Stiftung Buchkunst) представляє переможців конкурсу в рамках колекції «Найкрасивіші книги світу». Це означає, що й цього року українські видання побачать тисячі відвідувачів найбільших книжкових ярмарків Німеччини, а також читачі бібліотек і студенти університетів, де ці книги будуть експоновані», - зазначив директор Goethe-Institut в Україні Фабіан Мюльталер.