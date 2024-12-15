Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив переможців цьогорічного конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». 

За звання найкрасивішого видання змагалось 242 книги. Усі вони вийшли з друку з грудня 2023 року по листопад 2024 року. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«В умовах повномасштабної війни наші видавці, дизайнери, поліграфісти створюють круті достойні книжки, і це викликає справжній захват. Цього року було багато сильних претендентів, були нові імена, неочікувані знахідки, цікаві тенденції», - сказала директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Юлія Козловець.

Advertisement

Переможець конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2024»

Гран-прі отримало видання «Поміж» (перше число).

Організатори конкурсу відзначили автора візуальної концепції видання, дизайну та верстки Сашу Биченка (студія Kultura) та видавництво «Культура Медіальна / Kultura Medialna». 

Крім того, видання перемогло у номінації «Утилітарна книга». 

Фото: Олександр Попенко.

Найкрасивіші книги 2024 року

Переможцем у категорії «Текстова книга» стало видання «На надломі зросла сила». Концепція видання та архітектоніка - Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки, верстка - Дарʼя Стеценко.  Видавництво - punkt publishing.

Advertisement

Фото: Олександр Попенко.

У номінації «Мистецька книга» перемогло видання «Коцюбинський: між кіно і літературою». Автори - Альона Пензій, Станіслав Битюцький, Олег Оліфер.  Художнє оформлення книги, дизайн, верстка - бюро Буця, Галя Вергелес. Видавництво - Довженко-Центр.

Фото: Олександр Попенко.

Advertisement

Перше місце в номінації «Візуальний сторітелінг» журі віддало книзі «Шлях Зерна | The Path of Grain». Художнє оформлення - Postmen, Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення - Олексій Чекаль (літерація назви), Fixel font. Самвидав, з ініціативи KERNEL.

Фото: Олександр Попенко.

У номінації «Експеримент» цього року абсолютного переможця немає.

Журі колегіально вирішило не присуджувати нагороду у цій категорії та відмітило сім видань Спеціальними відзнаками. 

«Найкращий книжковий дизайн 2024»: фіналісти 

Номінація «Текстова книга»:

  • «Можна мені одну цибулину?», Оксана Лемішка. Концепція, архітектоніка - Тетяна Костіна. Видавництво - punkt publishing.
  • «Культура під тиском від ООО/ОООО», Борис Філоненко. Художнє оформлення - Володимир Гавриш. Видавництво - ist publishing.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.

Номінація «Мистецька книга»:

  • «Алла Горська / Alla Horska», упорядниця: Анастасія Яцковська.  Видавництво - РОДОВІД спільно з Арт-фундацією Дукат.
  • «Before the Future / Перед майбутнім», автори: Ірина Мірошникова, Олексій Петров, Борис Філоненко. Оформлення - Остап Ящук. Видавництво - ist publishing.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Featured
Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Київський міжнародний економічний форум

Київський міжнародний економічний форум

Номінація «Утилітарна книга»:

Advertisement
  • «ЧасоЛінія», Валентина Мержиєвська. Художнє оформлення - Дмитро Школьний. Самвидав.
  • Періодичне друковане видання «Літопис українського дизайну», дизайн-бюро Spiilka. Художнє оформлення - Володимир Смирнов. Видавництво - ist publishing.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.

Номінація «Візуальний сторітелінг»:

  • «Мій Пласт», Юлія Смаль. Концепція видання, архітектоніка книжки - Наталія Моспан. Ілюстрації, дизайн обкладинки - Валерія Крижановська.  Верстка - Уляна Решетуха. Видавництво - ТОВ «Видавництво Моя Книжкова Полиця».
  • «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко», Марина Макущенко. Художнє оформлення - Дарія Філіппова. Верстка - Яна Пласконіс. «Видавництво Старого Лева».
  • «Казка від баби Насті «Про мужика, його дочку, пана і жеребну кобилу», Марина Щегельська, Чмуневич Анастасія. Художнє рішення - Марина Щегельська. Самвидав.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.

Номінація «Експеримент»:

  • «Сонник», авторка ідеї та художнього рішення - Марина Щегельська. Самвидав.
  • «Сон у теплому ліжку на м’якій вишитій подушці бабусі», оформлення книжки - Юлія Покидько. Самвидав.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.
Фото: Олександр Попенко.

«Вражає, як у складних умовах уся галузь здатна створювати видання, які захоплюють своєю естетикою, новаторством і якістю. Конкурс зберігає тісний зв’язок із Німеччиною: вже багато років Фонд мистецтва книги (Stiftung Buchkunst) представляє переможців конкурсу в рамках колекції «Найкрасивіші книги світу». Це означає, що й цього року українські видання побачать тисячі відвідувачів найбільших книжкових ярмарків Німеччини, а також читачі бібліотек і студенти університетів, де ці книги будуть експоновані», - зазначив директор Goethe-Institut в Україні Фабіан Мюльталер. 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Естонія надасть Україні гуманітарну допомогу на €200 тис
Далі » «Просторова аптечка»: студенти розробили проєкти павільйонів та вуличних меблів