Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив переможців цьогорічного конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

За звання найкрасивішого видання змагалось 242 книги. Усі вони вийшли з друку з грудня 2023 року по листопад 2024 року.

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«В умовах повномасштабної війни наші видавці, дизайнери, поліграфісти створюють круті достойні книжки, і це викликає справжній захват. Цього року було багато сильних претендентів, були нові імена, неочікувані знахідки, цікаві тенденції», - сказала директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Юлія Козловець.

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Переможець конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2024»

Гран-прі отримало видання «Поміж» (перше число).

Організатори конкурсу відзначили автора візуальної концепції видання, дизайну та верстки Сашу Биченка (студія Kultura) та видавництво «Культура Медіальна / Kultura Medialna».

Крім того, видання перемогло у номінації «Утилітарна книга».

Фото: Олександр Попенко.

Найкрасивіші книги 2024 року

Переможцем у категорії «Текстова книга» стало видання «На надломі зросла сила». Концепція видання та архітектоніка - Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки, верстка - Дарʼя Стеценко. Видавництво - punkt publishing.

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Фото: Олександр Попенко.

У номінації «Мистецька книга» перемогло видання «Коцюбинський: між кіно і літературою». Автори - Альона Пензій, Станіслав Битюцький, Олег Оліфер. Художнє оформлення книги, дизайн, верстка - бюро Буця, Галя Вергелес. Видавництво - Довженко-Центр.

Фото: Олександр Попенко.

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Перше місце в номінації «Візуальний сторітелінг» журі віддало книзі «Шлях Зерна | The Path of Grain». Художнє оформлення - Postmen, Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення - Олексій Чекаль (літерація назви), Fixel font. Самвидав, з ініціативи KERNEL.

Фото: Олександр Попенко.

У номінації «Експеримент» цього року абсолютного переможця немає.

Журі колегіально вирішило не присуджувати нагороду у цій категорії та відмітило сім видань Спеціальними відзнаками.

«Найкращий книжковий дизайн 2024»: фіналісти

Номінація «Текстова книга»: