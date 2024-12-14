Протягом 4 тижнів студенти Харківської Школи Архітектури досліджували вплив простору на здоров’я.
Вони аналізували запити громад та розробили пропозиції “Просторової аптечки” - проєкти павільйонів та вуличних меблів.
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Результатами воркшопу стали чотири ідеї.
В основі кожної - універсальний дизайн та відкритість.
Проєкт має відкритий доступ до інструкцій збірки, аби будь-яка громада могла реалізувати рішення самостійно.
Студенти переконані, що ідеї проєкту “Просторова аптечка” можуть допомогти у відбудові прифронтових громад.
“Просторова аптечка”: що це таке
Просторова аптечка - це серія чотиритижневих воркшопів, інтегрованих у навчальні плани студенток та студентів.
Протягом цього часу були розроблені серії універсальних інклюзивних просторових інтервенцій.
Проєкти серій просторових рішень опубліковані у відкритому доступі з кресленнями, розрахунками матеріалів, а також інструкціями до збірки.
Кожен охочий може скористатися ними для своїх потреб і реалізувати свої запити.
У 2024 році у центрі уваги було питання “Чи може архітектура лікувати”?
Відбудова українських міст: проєкти студентів
Цьогоріч практика проходила у співпраці з представниками Златопільської громади Харківської області.
Студенти проаналізували запити спільноти. Зокрема, вивчили особливості реабілітаційних центрів, які є в Україні. А також визначили доступність та чутливість просторів.
Вони розробили чотири проєкти універсальних вуличних меблів.
Павільйон “Кубійович” та вуличні меблі “Платформа” реалізовані на території Львівської обласної клінічної лікарні.
В рамках співпраці з міською громадою Златополя, студенти також надіслали дві “Платформи” в центр соціальної адаптації. Вони вважають, що результати досліджень та проєктувань можуть стати терапевтичним, спільним, простим (й бюджетним) рішенням для просторів громад.
Вуличні меблі “Платформа” - це проєкт вуличних меблів, який має зруйнувати бар’єри між інституцією та містом для залучення пацієнтів у життя міста та їх поступову адаптацію. В основі - максимально проста та зрозуміла форма. Вуличні меблі спонукають людей більше часу проводити на дворі, спілкуючись та проводячи різні заходи на свіжому повітрі.
Павільйон “Кубійович” - простір, що підлаштовується під потреби громад. Мета павільйону - стати центром комунікації та взаємодії, гуртувати людей довкола спільної дії. Завдяки сітці, що наслідує ергономічні розміри, рухомим платформам та універсальним кріпленням простір може набувати різних конфігурацій та сценаріїв.
Павільйон “Вітряк” - кожне “крило” має свій набір функцій: лавка, сидячий стіл, стоячий стіл і шафа/екран. В поєднанні кожна із зон отримує свій характер приватності та спільнодії. А хрестоподібна форма конструкції забезпечує стійкість павільйону, що дозволяє значно зекономити на матеріалах і спростити процес будівництва.
Вуличні меблі “Стіл та стілець” - проєкт, який спрямований на створення багатофункціонального набору меблів, що задовольняє потреби різних вікових груп у відпочинку та активностях. Окремо автори враховували доступність такого простору для людей з інвалідністю.