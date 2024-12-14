У 2024 році у центрі уваги було питання “Чи може архітектура лікувати”?

Кожен охочий може скористатися ними для своїх потреб і реалізувати свої запити.

Проєкти серій просторових рішень опубліковані у відкритому доступі з кресленнями, розрахунками матеріалів, а також інструкціями до збірки.

Протягом цього часу були розроблені серії універсальних інклюзивних просторових інтервенцій.

Просторова аптечка - це серія чотиритижневих воркшопів, інтегрованих у навчальні плани студенток та студентів.

Студенти переконані, що ідеї проєкту “Просторова аптечка” можуть допомогти у відбудові прифронтових громад.

Вони аналізували запити громад та розробили пропозиції “Просторової аптечки” - проєкти павільйонів та вуличних меблів.

Відбудова українських міст: проєкти студентів

Цьогоріч практика проходила у співпраці з представниками Златопільської громади Харківської області.

Студенти проаналізували запити спільноти. Зокрема, вивчили особливості реабілітаційних центрів, які є в Україні. А також визначили доступність та чутливість просторів.

Вони розробили чотири проєкти універсальних вуличних меблів.

Павільйон “Кубійович” та вуличні меблі “Платформа” реалізовані на території Львівської обласної клінічної лікарні.

Фото: Златослава Криштафович.

В рамках співпраці з міською громадою Златополя, студенти також надіслали дві “Платформи” в центр соціальної адаптації. Вони вважають, що результати досліджень та проєктувань можуть стати терапевтичним, спільним, простим (й бюджетним) рішенням для просторів громад.

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Павільйон “Кубійович”. Фото: Златослава Криштафович.

Вуличні меблі “Платформа” - це проєкт вуличних меблів, який має зруйнувати бар’єри між інституцією та містом для залучення пацієнтів у життя міста та їх поступову адаптацію. В основі - максимально проста та зрозуміла форма. Вуличні меблі спонукають людей більше часу проводити на дворі, спілкуючись та проводячи різні заходи на свіжому повітрі.

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Вуличні меблі “Платформа”. Фото: Златослава Криштафович.

Павільйон “Кубійович” - простір, що підлаштовується під потреби громад. Мета павільйону - стати центром комунікації та взаємодії, гуртувати людей довкола спільної дії. Завдяки сітці, що наслідує ергономічні розміри, рухомим платформам та універсальним кріпленням простір може набувати різних конфігурацій та сценаріїв.

Павільйон “Кубійович”. Фото: Златослава Криштафович.

Павільйон “Вітряк” - кожне “крило” має свій набір функцій: лавка, сидячий стіл, стоячий стіл і шафа/екран. В поєднанні кожна із зон отримує свій характер приватності та спільнодії. А хрестоподібна форма конструкції забезпечує стійкість павільйону, що дозволяє значно зекономити на матеріалах і спростити процес будівництва.

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Вуличні меблі “Стіл та стілець” - проєкт, який спрямований на створення багатофункціонального набору меблів, що задовольняє потреби різних вікових груп у відпочинку та активностях. Окремо автори враховували доступність такого простору для людей з інвалідністю.