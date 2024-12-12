Міністерство закордонних справ Естонії надасть додаткову фінансову підтримку в розмірі 200 000 євро для допомоги найбільш вразливим групам населення України, повідомляє ERR.
МЗС Естонії спрямує €200 тис на допомогу українцям
Допомога охопить широкий спектр потреб, включаючи гуманітарну підтримку жінок, дітей та осіб з інвалідністю, а також сприяння відновленню енергетичної системи України.
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«Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей», – сказав очільник естонського МЗС Маргус Цахкна.
З цих грошей 100 000 євро виділено Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.
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Ще 68 000 євро виділено на діяльність Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для покращення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році.
Також 10 000 євро виділено на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році.
Фонду підтримки енергетики України виділять 20 000 євро для відновлення її енергетичної інфраструктури.
Як Естонія допомагає Україні
9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем .
Оборонна підтримка України з боку Естонії сягає майже 542 млн євро або 1,4% ВВП країни.
Прем'єр-міністри України та Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал підписали спільну заяву, в якій закликали до посилення санкційного тиску на РФ і встановлення повного торговельного ембарго.
8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.