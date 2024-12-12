Міністерство закордонних справ Естонії надасть додаткову фінансову підтримку в розмірі 200 000 євро для допомоги найбільш вразливим групам населення України, повідомляє ERR.

МЗС Естонії спрямує €200 тис на допомогу українцям

Допомога охопить широкий спектр потреб, включаючи гуманітарну підтримку жінок, дітей та осіб з інвалідністю, а також сприяння відновленню енергетичної системи України.

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«Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей», – сказав очільник естонського МЗС Маргус Цахкна.

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З цих грошей 100 000 євро виділено Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Більше по темі Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка Цього року громадянам України видали вже майже 5,5 тисяч карт поляка.

Ще 68 000 євро виділено на діяльність Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для покращення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році.

Також 10 000 євро виділено на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році.

Фонду підтримки енергетики України виділять 20 000 євро для відновлення її енергетичної інфраструктури.

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Як Естонія допомагає Україні

9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем .

Оборонна підтримка України з боку Естонії сягає майже 542 млн євро або 1,4% ВВП країни.

Прем'єр-міністри України та Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал підписали спільну заяву, в якій закликали до посилення санкційного тиску на РФ і встановлення повного торговельного ембарго.

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.