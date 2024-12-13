За 12 грудня зафіксували 190 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Запеклі бої на всіх напрямках: ЗСУ відбили понад 150 атак

На Харківському напрямку зафіксували 5 спроб наступу в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці.

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На Куп’янському напрямку противник 7 разів намагався витіснити ЗСУ біля Синьківки, Загризового та Западного. Наразі триває бій поблизу Дворічної.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 21 зіткнення, ворог намагався просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. У районі Тернів тривають три боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку ворог 6 разів намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку тривали 4 боєзіткнення поблизу Торецька. Наразі там точаться два бої.

На Покровському напрямку противник провів 46 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. ЗСУ відбили 43 атаки, три боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку Росія також 46 разів атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

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На Времівському напрямку відбили 30 атак ворога в районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Нині триває один бій.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у районі Новоданилівки.

На Курському напрямку захисники України відбили 18 ворожих штурмів, наразі тривають два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку два російські штурми зазнали поразки.