На тимчасово окупованому Кримському півострові Росія репресує працівників залізниці, повідомив український партизанський рух Атеш у п'ятницю, 13 грудня. У Сімферополі силовики затримали двох мешканців, побили їх і звинуватили у співпраці з Силами оборони України.

“Декілька днів тому в Сімферополі, в депо, були затримані двоє майстрів Кримської залізниці. Під час затримання рашисти жорстоко побили їх. Відомо, що репресії проводяться під керівництвом представників ФСБ”, - йдеться в повідомленні партизанів.

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Наразі звинувачених працівників залізниці помістили в СІЗО №2. Партизани зазначили, що подібні затримання стають звичним явищем, особливо наприкінці року:

“Людей демонстративно поміщають у СІЗО, але незабаром звільняють через відсутність реальних доказів. Все це робиться задля формальної звітності перед вищим керівництвом силових органів РФ. Методи рашистів залишаються незмінними: вони намагаються залякати людей, репресуючи всіх підряд", – зазначили в "Атеш".

Українські партизани додають, що “такими діями лише посилюють бажання боротися з їхнім свавіллям”.

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“Наших прихильників їм затримати не вдасться, і рух опору продовжує зростати!”.

Минулого тижня Kyiv Post повідомляв, що українські морські дрони атакували захоплені газові платформи біля окупованого Криму. 

У ВМС України показали відео полювання наших дронів на ворожі цілі.

Зазначається, що внаслідок прицільних ударів були знищені ворожі системи спостереження, розміщені на захоплених газовидобувних платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова.

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