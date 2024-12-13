Радники команди обраного президента США Дональда Трампа розглядають різні способи запобігти створенню ядерної зброї Іраном, включаючи варіант превентивних авіаударів, пише The Wall Street Journal.

Трамп і Нетаньягу занепокоєні «ядерним проривом» Ірану

Деякі члени перехідної команди Дональда Трампа серйозніше розглядають можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану.

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Крім того, вони аналізують перспективи падіння режиму сирійського президента Башара Асада, подальшу роль американських військ і знищення Ізраїлем іранських проксі-угруповань «Хезболла» та «ХАМАС».

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У перехідній команді Трампа зазначили, що ослаблення впливу Ірану в регіоні та нещодавні викриття щодо активного розвитку його ядерної програми стали причиною інтенсивних і делікатних внутрішніх обговорень.

Однак усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях.

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Вашингтон пообіцяв розширити санкційний тиск на Грузію.

Як повідомляють джерела, під час останніх розмов Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу він висловив занепокоєння щодо можливого «ядерного прориву» Ірану в період свого президентства.

При цьому обраний президент США хоче мати плани щодо Ірану, які не призведуть до розпалювання нової війни, зокрема тієї, яка може призвести до залучення американської армії.

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Повідомляється, що в Ірані наразі накопичено достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб.

Це робить його єдиною країною без ядерної зброї, яка виробляє уран, збагачений на 60%.

Для перетворення цього запасу ядерного палива на зброю знадобиться всього кілька днів.

Трамп назвав вирішення "кризи" в Україні своїм головним пріоритетом

Дональд Трамп заявив, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав "менш складною".

Новообраний президент США створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

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Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь". 

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