Шахта, розташована в селі Піщане, зупинилися після посилення обстрілів і проблеми з безпекою, через що були евакуйовані її працівники зі своїми сім'ями, повідомила компанія "Метінвест" у своєму документі, опублікованому 12 грудня на європейській фондовій біржі Euronext.

Шахта, яка працює вже понад 40 років, є наріжним каменем української металургійної промисловості, забезпечуючи половину видобутку вугілля компанії «Метінвест» і слугуючи найбільшим постачальником коксівного вугілля для доменних печей.

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Аналітик Денис Саква з Dragon Capital повідомив агентству Bloomberg, що в першому півріччі шахта забезпечила понад третину прибутку «Метінвесту». Її зупинка становить серйозну загрозу для виробництва сталі в Україні.

Голова Асоціації металургів України Олександр Каленков заявив у жовтні в інтерв'ю Reuters, що виробництво сталі може впасти з прогнозованих 7,5 млн тонн до 2-3 млн тонн на рік, якщо контроль над шахтою буде втрачено назавжди.

Це означатиме різке падіння річного обсягу виробництва сталі, який до війни перевищував 21 млн тонн і до 2023 року зменшився до 6,2 млн.

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За словами Сакви, втрачене вугілля на внутрішньому ринку навряд чи є чим замінити, що змушує «Метінвест» покладатися на дорогий імпорт.

Ситуація в Покровську залишається важкою. Російські війська вже підійшли до цього стратегічного вузла постачання на відстань 10 кілометрів, і захисники попереджають про його можливе руйнування та окупацію найближчими місяцями.