13 грудня парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану на 60 днів, починаючи з 16 грудня, повідомляє Reuters.

Молдова ввела надзвичайний стан через загрозу газу − подробиці

Молдова отримує газ від Росії через Україну, але український уряд не планує продовжувати поточний транзитний контракт із Газпромом після 31 грудня, що створює загрозу для Молдови через тісні енергетичні зв’язки з невизнаним Придністров'ям.

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Ще з 2022 року російський газ, що надходить до Молдови, перенаправляється в Придністров'я. Якщо транзит зупинять, це призведе до гуманітарної кризи та створить ризики для стабільності енергосектора країни.

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У Придністров'ї також розташована електростанція, що працює на газі країни-агресора. Ця станція забезпечує значну частину електроенергії для всієї Молдови.

Режим надзвичайного стану (НС) схвалили 56 зі 101 депутата парламенту. Він надає уряду можливість реагувати на ситуацію та обмежувати експорт енергоносіїв. За словами прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, який і виступив з ініціативою введення НС, російський президент Владімір Путін хоче лишити населення Придністров'я без газу та електроенергії, щоб дестабілізувати Молдову.

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Схвалення НС, як заявив Речан, необхідне, щоб "ця зима стала останньою, коли Молдова зазнає енергетичного шантажу".

Прем’єр додав, що питання припинення транзиту через Україну − штучна проблема, бо російський газ можна транспортувати альтернативними маршрутами.

"Газпром" припиняє постачання газу через Україну австрійській компанії

З 16 листопада російський "Газпром" припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

Обсяги, яких стосується це рішення, сягають 7 400 МВт-год/год.

7 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з російським "Газпромом".