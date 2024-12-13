Служба безпеки України розробила чатбот "Спали ФСБешника" для збору інформації про спроби вербування ворожими спецслужбами.

Новий чатбот СБУ − подробиці

Він дозволяє українцям анонімно повідомляти про спроби вербування з боку російських спецслужб. За допомогою цього інструменту можна передати інформацію про підозрілих осіб, їхні пропозиції та канали комунікації.

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За допомогою кількох простих кроків українці можуть відправити розвідці детальну інформацію про спробу вербування, зокрема соцмережу чи месенджер, через який працювали ворожі спецслужби, додати на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також надати контактні дані особи, яка схиляла до злочину.

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"Виконання доручень російських спецслужб – це робота в інтересах ворога, який зараз намагається знищити Україну. Такі дії гарантують не гроші, а реальний тюремний строк!" – наголосила СБУ.

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Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого бійця ЗСУ.

Чатбот створили в Телеграмі, оскільки це популярний месенджер серед молоді, через який ворог намагається знаходити собі нових поплічників.

Україна обмінюватиме полонених на колаборантів та зрадників

Українські спецслужби на спеціальній пресконференції повідомили про запуск нового проєкту "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російської неволі, як повідомляла журналістка Kyiv Post. 

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Головного метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським військам. 

Засуджені колаборанти зможуть надати згоду на обмін, і про це теж буде вказуватися на сайті.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко нагадував, що з початку повномасштабного вторгнення відбулися 54 обміни, результатом яких стало повернення 3405 громадян України.

Щонайменше 273 засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб уже забажали виїхати до Росії за умови повернення українців з російського полону за програмою сервісу "Хочу к своим".

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