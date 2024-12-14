Російські війська покращили тактичне положення на Покровському напрямку.

Про це повідомили в ОТУВ «Хортиця».

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«Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко», - розповіли військові про ситуацію на фронті.

Окупанти прагнуть покращити своє тактичне положення

За даними військових, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлизаветівки. На цій ділянці фронту ворог успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

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Карта: ОТУВ «Хортиця»

Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях війська агресора зазнали руйнувань. Це зробило неможливим їхнє подальше утримання.

Росіяни намагаються просунутися на Донеччині

Протягом минулої доби російські війська намагалися просунутися на Донеччині. Зокрема, спробували вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку.

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Атакували на Времівському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Найбільше штурмів, як і в попередні дні, зафіксували на Покровській ділянці фронту.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне», - йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.