Ізраїль вночі завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.

Про ізраїльські удари повідомили кілька арабських ЗМІ.

Ізраїль вдарив по авіабазах і складах у Сирії

Зазначається, що хвиля з 17 ударів була спрямована на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які, як вважають, призначені для зберігання і запуску балістичних ракет, повідомляє йорданський телеканал «al-Ghad TV».

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Al Jazeera із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, також повідомила про удари Ізраїлю. Зазначається, що «ізраїльські удари зруйнували науковий інститут» та інші пов'язані з ним військові об'єкти в Барзі, на півночі Дамаска, «військовий аеропорт» у передмісті столиці».

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Удари також були спрямовані на «склади балістичних ракет Scud і пускові установки в районі Каламун, на «ракети, склади і тунелі».

Ізраїльські повітряні атаки в п'ятницю завдали ударів по «ракетній базі на горі Касун» в Дамаску, а також по аеропорту в південній провінції Свейда, «оборонним і дослідницьким лабораторіям в Масяфі» в провінції Хама.

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Раніше цього тижня військові джерела повідомили, що ізраїльські ВПС здійснили кілька авіаударів по сирійських військових об'єктах з моменту падіння режиму Асада з метою знищити озброєння та інші засоби, щоб вони не потрапили до рук ворога.

Падіння режиму Асада

Тиждень тому сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і падіння режиму Башара Асада.

Сам Асад разом з родиною прилетів до РФ. Перед тим з'явилися повідомлення, буцімто літак із диктатором на борту розбився. В українській розвідці згодом заявили, що це була дезінформація, аби приховати процес евакуації.

У ГУР МО заявили, що на тлі падіння режиму Асада росіяни виводять військові кораблі з бази у Сирії та перекидають звідти залишки своїх озброєнь та військової техніки.