Новий рік — свято, на яке чекають і дорослі та малі. Новорічна ніч - особлива, саме тоді всі загадують бажання та очікують дива. Багато людей напередодні Нового року починають підбивати підсумки та події року, щоб розуміти, як і куди рухатися далі. І вже в новорічну ніч, захоплені магією, усі починають будувати плани на майбутнє.

Підбиваємо підсумки на папері. Фото: proukr.com

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Хоч повномасштабна війна триває вже майже три роки, щось планувати наперед та підбивати підсумки насправді важко. Проте це необхідно робити, щоб навіть у важкий час бачити радість та задавати життю певний вектор. Ми підготували кілька порад, щоб полегшити вам цю справу.

Підбиваємо підсумки 2024 року правильно

Існує багато технік та способів, щоби підбити підсумки. Можна обрати одну або кілька. Проте, найголовніше, необхідно все це робити на папері, адже краще тупий олівець, ніж гостра пам’ять.

Плануйте Новий рік правильно. Фото: poltavawave.com.ua

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Не намагайтесь аналізувати все подумки чи просто словами, візьміть блокнот та ручку, або скористайтесь якимись застосунками в телефоні (наприклад, нотатками).

Головні події. У році 12 місяців, і в кожному була якась цікава подія. Навіть, якщо ви не пам’ятаєте, що саме. Перегляньте свою галерею на телефоні та передивіться фото. Підсумок можна робити двома способами. Перший: намалювати довгу лінію з дванадцятьма колонками й туди виписати події за кожен місяць. Другий: десь у додатку чи на комп’ютері зробить теж саме, але вже з фотографіями. Наприклад, в Excel зробити 12 колонок і туди перенести фото. Так буде видно, як пройшов ваш рік. Які місяці багаті на події, а які спокійні. Це допоможе в майбутньому розуміти, коли можна щось планувати.

У році 12 місяців, і в кожному була якась цікава подія. Навіть, якщо ви не пам’ятаєте, що саме. Перегляньте свою галерею на телефоні та передивіться фото. Підсумок можна робити двома способами. Перший: намалювати довгу лінію з дванадцятьма колонками й туди виписати події за кожен місяць. Другий: десь у додатку чи на комп’ютері зробить теж саме, але вже з фотографіями. Наприклад, в Excel зробити 12 колонок і туди перенести фото. Так буде видно, як пройшов ваш рік. Які місяці багаті на події, а які спокійні. Це допоможе в майбутньому розуміти, коли можна щось планувати. Поглянути на всі сфери життя. Є така психологічна техніка «Колесо балансу», яка дозволяє поглянути, в яких сферах обертається ваше життя, що в ньому домінує, і що варто розвивати. Можна взяти за основу цю техніку й підбити підсумки за всіма сферами життя. Робіть так, як відчуваєте й хочете. Це лише допоміжний інструмент на шляху до самоаналізу.

Є така психологічна техніка «Колесо балансу», яка дозволяє поглянути, в яких сферах обертається ваше життя, що в ньому домінує, і що варто розвивати. Можна взяти за основу цю техніку й підбити підсумки за всіма сферами життя. Робіть так, як відчуваєте й хочете. Це лише допоміжний інструмент на шляху до самоаналізу. Нематеріальні досягнення. Не потрібно сильно концентруватися на матеріальних речах, особливо під час війни. Адже краще мати 100 друзів, ніж 100 гривень. Відносини та навички, які ви здобули за рік набагато важливіші, ніж поганий настрій від того, що ви не купили квартиру. Якісний час із сім’єю, цікаві прогулянки з друзями, корисне знайомство з людиною, вивчена мова чи нова навичка для роботи — часом цінуються більше, ніж куплений новий телефон чи машина. Випишіть та проаналізуйте, що ви мали такого цінного в рік, що минає.

Не потрібно сильно концентруватися на матеріальних речах, особливо під час війни. Адже краще мати 100 друзів, ніж 100 гривень. Відносини та навички, які ви здобули за рік набагато важливіші, ніж поганий настрій від того, що ви не купили квартиру. Якісний час із сім’єю, цікаві прогулянки з друзями, корисне знайомство з людиною, вивчена мова чи нова навичка для роботи — часом цінуються більше, ніж куплений новий телефон чи машина. Випишіть та проаналізуйте, що ви мали такого цінного в рік, що минає. Збираємо позитив. Навіть якщо ви вважаєте цей рік провальним, усе одно можна згадати вдалі моменти. Навіть придбання кофтинки, яку ви давно хотіли, зі знижкою, можна вважати успіхом. Наша психіка налаштована на те, щоб вижити, тому може блокувати хороші моменти та бути зацикленою на негативі. Тож необхідно трохи часу, щоб згадати й зібрати всі позитивні моменти. Після перших десяти справа, може піти легше і швидше.

Навіть якщо ви вважаєте цей рік провальним, усе одно можна згадати вдалі моменти. Навіть придбання кофтинки, яку ви давно хотіли, зі знижкою, можна вважати успіхом. Наша психіка налаштована на те, щоб вижити, тому може блокувати хороші моменти та бути зацикленою на негативі. Тож необхідно трохи часу, щоб згадати й зібрати всі позитивні моменти. Після перших десяти справа, може піти легше і швидше. Не забуваємо про негатив. Позитивне мислення це добре, але ми живемо в реальному світі, де є невдачі та провали. Щоб збалансовано підійти до підсумку року не забудьте виписати негативні моменти. Це можуть бути якісь провали, втрати чи розчарування. Кожна невдача - це урок для нашого життя, після якого ми стаємо розумнішими та сильнішими. Не помиляється той, хто нічого не робить.

Поради щодо формування цілей на новий 2025 рік

Недостатньо лише поставити цілі та чекати, поки вони реалізуються. Необхідно правильно та з розумом підходити до того, як і які плани ви будуєте на новий рік.

Новий рік - час нових звершень. Фото: mixnews.lv

Також важливо цілі кудись записувати, щоб ви могли завжди їх бачити та робити моніторинг.

Ми зібрали для вас декілька порад та ідей.

Які мають бути плани:

Гнучкі. Ми живемо у важкі часи, коли всі плани можуть змінитися в одну секунду. Останні роки це дуже продемонстрували. Спочатку Covid, а потім і війна. Коригувати план під час його виконання нормально. Адже може бути, що ви поставили завищені цілі, обрали не правильний шлях досягнення чи просто, банально, пропала мотивація та змінилася ціль. Не треба боятися коригувати свої плани. Ми живемо у світі, де необхідно швидко реагувати на зміни та підлаштовуватися під обставини.

Ми живемо у важкі часи, коли всі плани можуть змінитися в одну секунду. Останні роки це дуже продемонстрували. Спочатку Covid, а потім і війна. Коригувати план під час його виконання нормально. Адже може бути, що ви поставили завищені цілі, обрали не правильний шлях досягнення чи просто, банально, пропала мотивація та змінилася ціль. Не треба боятися коригувати свої плани. Ми живемо у світі, де необхідно швидко реагувати на зміни та підлаштовуватися під обставини. Реальні. Коли ви ставите нереальні цілі — то й досягнення неможливе. Плани мають бути доступними. Дістати зірку з неба це гарно, але лише на словах. Щоб наприкінці року не засмучуватися, що ви чогось не досягли, то на початку необхідно тверезо дивитися на ситуації та розраховувати свої сили. Краще потім порадіти, що ви досягли більше, ніж плакати, що жодна мета не досягнута.

Коли ви ставите нереальні цілі — то й досягнення неможливе. Плани мають бути доступними. Дістати зірку з неба це гарно, але лише на словах. Щоб наприкінці року не засмучуватися, що ви чогось не досягли, то на початку необхідно тверезо дивитися на ситуації та розраховувати свої сили. Краще потім порадіти, що ви досягли більше, ніж плакати, що жодна мета не досягнута. Релевантні. Перед тим, як ставити плани, задайте собі питання: Чи потрібно воно мені? Чи це я бажаю, чи це нав’язало мені суспільство/родичі/друзі? Чи плани сходяться з моїми цінностями та напрямком життя? Чи не будуть вони взаємовиключними? Плануйте лише те, що ви хочете та бажаєте, навіть якщо інші вважають інакше.

Перед тим, як ставити плани, задайте собі питання: Чи потрібно воно мені? Чи це я бажаю, чи це нав’язало мені суспільство/родичі/друзі? Чи плани сходяться з моїми цінностями та напрямком життя? Чи не будуть вони взаємовиключними? Плануйте лише те, що ви хочете та бажаєте, навіть якщо інші вважають інакше. Конкретні. Правильно формуйте свої цілі. Необхідна осяжність та конкретика прописаних планів. Не пишіть займатися спортом, напишіть ходити в зал два/три разі на тиждень, пробігти марафон, сісти на шпагат чи вивчити новий стиль танцю. Тобто, щоб наприкінці роки ви могли точно зіставити свою навичку з планом.

Правильно формуйте свої цілі. Необхідна осяжність та конкретика прописаних планів. Не пишіть займатися спортом, напишіть ходити в зал два/три разі на тиждень, пробігти марафон, сісти на шпагат чи вивчити новий стиль танцю. Тобто, щоб наприкінці роки ви могли точно зіставити свою навичку з планом. Розумна кількість. Не потрібно брати багато задач для себе. Подумайте та порахуйте, скільки вільного часу впродовж тижня ви можете виділити на досягнення цілей. Якщо ви візьметесь за все одразу (вивчити дві нові мови, займатися бальними танцями, ходити в зал три рази та грати трьох інструментах) і паралельно матимете роботу та хатні справи — це буде важко або нереально. Усе закінчиться не почавшись, адже ще потрібен час на відпочинок і відновлення. Краще оберіть декілька бажаних та потрібних цілей і досягніть у них успіху. А на наступний рік нові.

Як ставити цілі:

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Колесо балансу. Якщо ви не знаєте із чого почати і які цілі ставити, то можна скористатися колесом балансу. Там уже розподілені напрямки життя і вже по них можна будувати свої плани. Ви зможете осягнути всі сфери та мати уяву куди і як рухатися.

Якщо ви не знаєте із чого почати і які цілі ставити, то можна скористатися колесом балансу. Там уже розподілені напрямки життя і вже по них можна будувати свої плани. Ви зможете осягнути всі сфери та мати уяву куди і як рухатися. Нові звички. Новий рік — новий ти. необхідно записати звички, які хочеться набути, а від яких позбавитися. Також можна прописати план на декілька пунктів, як цього досягнути. Маючи стратегію поведінки, буде легше дійти до фінішу.

Як дійти до мети:

Контроль цілей. Не достатньо просто на початку року написати цілі, а наприкінці зробити підсумок вийшло/не вийшло. Необхідно нагадувати собі раз у місць чи квартал про свою мету. Щоб не збитися з маршруту необхідно дивитися в мапу чи навігатор, куди ви їдете. Так само й у житті, щоб дійти до цілі, необхідно контролювати свій шлях.

Не достатньо просто на початку року написати цілі, а наприкінці зробити підсумок вийшло/не вийшло. Необхідно нагадувати собі раз у місць чи квартал про свою мету. Щоб не збитися з маршруту необхідно дивитися в мапу чи навігатор, куди ви їдете. Так само й у житті, щоб дійти до цілі, необхідно контролювати свій шлях. Вірити в себе. На сумнівному коні далеко не заїдеш. Сумнів — перешкода успіху. Віра в себе — це один із головних секретів успіху. Не знаючи всіх перешкод та не маючи негативних установок, людина може досягнути високих вершин. Якщо ви вірите в себе та в справу, що робите, то не слухайте інших. Шукайте шлях для її досягнення, адже хто шукає — той знайде.

Важливість підбиття підсумків та постановки цілей

Люди в суспільстві діляться на два табори. Перші, ті хто вважає, що підбивати підсумки та ставити плани корисно. Другі, що це трата часу і просто треба жити в моменті та плести за течією. Ми проаналізували чинники, які пояснюють необхідність планувати свій рік.

Концентрація. Маючи чітку ціли ви не розпорошуєтесь на все й одразу. Ви йдете прямо до своєї мети й досягаєте її. Коли ж у вас багато справ, є вірогідність того, що ви взагалі нічого не доведете до кінця. Був експеримент, де вирішили випустити з гірки сотню м’ячів для гольфу без чіткого вектора та фокусу уваги на чомусь одному. Наприкінці жоден із м’ячів не потрапив у лунку. У той час, як один точний удар гольфіста з фокусом уваги тільки на потрібні дії — потрапляє прямо в ціль.

Маючи чітку ціли ви не розпорошуєтесь на все й одразу. Ви йдете прямо до своєї мети й досягаєте її. Коли ж у вас багато справ, є вірогідність того, що ви взагалі нічого не доведете до кінця. Був експеримент, де вирішили випустити з гірки сотню м’ячів для гольфу без чіткого вектора та фокусу уваги на чомусь одному. Наприкінці жоден із м’ячів не потрапив у лунку. У той час, як один точний удар гольфіста з фокусом уваги тільки на потрібні дії — потрапляє прямо в ціль. Пізнаємо себе. Після аналізу та постановки цілей відбувається самоусвідомлення: розуміння того, що хочеться, що подобається, що дратує, над чим треба працювати, а що й так добре виходить. З’являється нова мотивація для досягнення нових висот. Формується фокус та чіткість розуміння мети.

Після аналізу та постановки цілей відбувається самоусвідомлення: розуміння того, що хочеться, що подобається, що дратує, над чим треба працювати, а що й так добре виходить. З’являється нова мотивація для досягнення нових висот. Формується фокус та чіткість розуміння мети. Зростає самооцінка. Маленькі перемоги чи цікаві події можуть бути не так помітні в буденності. Проте коли відбувається підрахунок усього, що трапилося за рік, то підвищується впевненість у своїх силах.

Маленькі перемоги чи цікаві події можуть бути не так помітні в буденності. Проте коли відбувається підрахунок усього, що трапилося за рік, то підвищується впевненість у своїх силах. Розуміння, куди рухатися. Підбивши підсумки року, що пройшов можна подивитися на всю картину загалом. Буде видно успіхи, що вдається краще та де є проблеми. Тож ставити цілі ці всіма цими знаннями буде набагато легше та ефективніше.

Радимо вам підбивати підсумки та ставити цілі не на швидку руку, а виділити певний час. Можна взяти пів дня: зробити собі каву/чай/глінтвейн, включити улюблену музику, запалити свічки та закутатися в плед та приділити час собі. Якщо ж вам не подобається така атмосфера, то можна просто сісти так, щоб вас нічого не відволікало, та відрефлексувати свій рік. Вибір за вами.

Приділіть час собі, щоб розпланувати все правильно. Фото: life.fakty.com.ua

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Підбиття підсумків минулого року часто стає початком для нових звершень.

Бажаємо вам легко підбити підсумки, поставити амбітні цілі та з впевненістю крокувати назустріч новому щасливому року! Нехай цей рік стане для вас часом натхнення та саморозвитку.