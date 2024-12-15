В Україні вийшла друком книга «Майстерня брехні».

Автори - політичні стратеги та медіаконсультанти Віктор Березенко та Дмитро Царенко - розповідають про інструменти та наслідки російської дезінформації у всьому світі.

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Російська дезінформація: як РФ впливає на громадську думку

Російські медіа, соцмережі та культурна дипломатія стали засобами маніпуляцій свідомостями на всіх континентах світу.

Книга «Майстерня брехні» видавництва Yakaboo Publishing покликана навчити читачів розпізнавати неправдиву інформацію та критично мислити в умовах інформаційних війн.

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«Дезінформація впливає на громадську думку, громадська думка впливає на рішення політиків. У контексті підтримки України західними партнерами це має екзистенційне значення. Завдання, яке ми з Дмитром поставили перед собою під час написання, – щоб будь-яка людина на Заході, коли прочитає «Майстерню», прокачає своє критичне мислення так, що підсадити її на кремлівський брехливий гачок стане неможливо», - розповів Віктор Березенко.

Ця книга - не лише про інформаційну війну, а й про способи її ведення.

Дмитро Царенко та Віктор Березенко.

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Автори підкреслюють, що основна аудиторія «Майстерні брехні» - західна. Тому переклади на інші мови невдовзі будуть в доступі на основних майданчиках світу.

«З початком повномасштабного вторгнення ми активно працюємо із західними партнерами України по протидії кремлівській дезінформації на різних територіях. І ця проблема набагато серйозніша, ніж просто рекламні ролики або недолугі гасла. Кремлівська дезінформація не смішна, вона підступна, на жаль, ефективна, і вона вбиває. Чим більше ми спілкувалися з людьми на Заході, тим більше розуміли необхідність подібної роботи, представлення інтересів України у світі і боротьбу за інформаційний простір», - додав Дмитро Царенко.

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Книга «Майстерня брехні»: відгуки

Вперше книгу презентували на Франкфуртському книжковому ярмарку (Frankfurter Buchmesse) - найбільшому літературному заході світу, що збирає десятки тисяч видавців, авторів і літературних агентів.

Одними з перших примірники «Майстерні брехні» отримали Михайло Федоров, Кирило Буданов та військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

«Майстерня брехні» - важливий пазл у розумінні цілісної картини інформаційного поля в контексті російсько-української війни. Такі українські продукти - важливий внесок в освіченість суспільства», - вважає віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Знати, як працює кремлівська дезінформація, сьогодні повинен кожен, заради власної безпеки. Це базова необхідність. Ворог хитрий і підступний. Такі книги потрібно читати», - зазначив керівник ГУР Кирило Буданов.

«Століттями ми наступаємо на ті самі граблі. Книга вчить, як бути грамотнішими в інформаційному полі і не робити старих помилок. Треба гострити кігті заздалегідь», - розповідає військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Віктор Розовий.

Навесні 2025 року англомовну версію книги презентують у головних світових столицях - Брюсселі, Берліні, Варшаві, Лондоні, Парижі, Вашингтоні. Також очікується іспаномовна версія - її представлять у Мадриді.