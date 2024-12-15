Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підозрюваного у теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі.
Про це повідомили в СБУ та Нацполіції.
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Теракт у Дніпрі: що відомо про підозрюваного
Затриманим виявився раніше судимий 37-річний мешканець області.
Попередньо відомо, фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.
Підозрюваного доправили до відділення поліції.
Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт - ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.
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Момент вибуху потрапив на відео.
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