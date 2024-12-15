Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підозрюваного у теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі.

Про це повідомили в СБУ та Нацполіції

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Теракт у Дніпрі: що відомо про підозрюваного 

Затриманим виявився раніше судимий 37-річний мешканець області.

Попередньо відомо, фігурант діяв за вказівками російських спецслужб. 

Підозрюваного доправили до відділення поліції. 

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Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт - ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. 

Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.

Вибух у Дніпрі 14 грудня: відео

Напередодні у центральному районі Дніпра пролунав вибух. Рвонуло о 14:45. 

Момент вибуху потрапив на відео. 

Внаслідок події загинув чоловік. 

За оновленими даними поліції, поранено четверо людей. 

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