З понеділка в Україні діятимуть оновлені графіки відключення світла.

Вони будуть уніфіковані та однакові для всіх регіонів.

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Про це повідомили гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко та пресслужба ДТЕК.

У ДТЕК кажуть, що нові правила відключення світла дозволять відключати меншу кількість клієнтів.

Нові графіки відключення світла в Україні: що зміниться

Раніше підхід до формування графіків у різних областях значно відрізнявся. Тепер правила будуть однакові для всіх регіонів.

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Енергетики обіцяють, що між можливими відключеннями буде мінімум 3,5 години світла.

Сам графік розділять на 30-хвилинні інтервали.

Кожна черга буде поділена ще на дві підчерги. Це дозволить обленерго вимикати лише половину споживачів, якщо на той момент не потрібно більш жорстких обмежень для всієї групи.

Відтак, більше людей буде зі світлом.

«Було шість черг. Тепер буде дванадцять підчерг. Для чого? Для того, щоб коли Укренерго дає обмеження, для якого можна було б вимкнути лише половину користувачів у черзі, це робити, а не вирубати всю чергу. Тобто тепер підхід стає більш гнучким і в питанні кількості відключених споживачів», - пояснив Сергій Коваленко.

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Водночас українців попередили, що у разі аварій або ворожих ударів графіки можуть змінюватися.

Відключення світла 15 грудня

У неділю, 15 грудня, графіки відключення світла діють з восьмої ранку до 22:00.

Надвечір будуть застосовані дві черги. Решта часу - одна.

Час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів:

08:00-14:00 - одна черга відключень;

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14:00-17:00 - дві черги відключень;

17:00-22:00 - одна черга відключень.

Для бізнесу та промисловості з 08:00 до 22:00 буде обмежена потужність.