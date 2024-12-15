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Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП та затримали підозрюваного у скоєнні аварії - водія легковика.
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За даними слідства, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, яка, у свою чергу, зіткнулася з мікроавтобусом.
Зазначається, що водій легкової автівки з місця події втік. Згодом його затримали.
Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Призначено експертизу.
Смертельна аварія біля Львова: що сталося
Семеро людей загинули та троє постраждали внаслідок масштабної аварії поблизу Львова.
Про це повідомили в поліції.
ДТП сталася 15 грудня о 5:30 на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська неподалік села Чижиків (Львівський район).
На обʼїзній Львова сталася масштабна ДТП: є загиблі
Зіткнулися автівка BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Від отриманих травм на місці загинули семеро людей.
Це пасажири мікроавтобуса. Їхні дані уточнюються.
Ще троє людей травмовані.
Постраждали 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка.
Потерпілих госпіталізували у лікувальні заклади Львова.
Ймовірну причину аварії у поліції поки що не назвали.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.