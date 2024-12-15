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Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП та затримали підозрюваного у скоєнні аварії - водія легковика.

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За даними слідства, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, яка, у свою чергу, зіткнулася з мікроавтобусом.

Зазначається, що водій легкової автівки з місця події втік. Згодом його затримали.

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Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Призначено експертизу.

Смертельна аварія біля Львова: що сталося

Семеро людей загинули та троє постраждали внаслідок масштабної аварії поблизу Львова.

Про це повідомили в поліції.

ДТП сталася 15 грудня о 5:30 на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська неподалік села Чижиків (Львівський район).

Більше по темі На обʼїзній Львова сталася масштабна ДТП: є загиблі Наразі повідомляється про щонайменше трьох загиблих і 35 поранених.

Зіткнулися автівка BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Від отриманих травм на місці загинули семеро людей.

Це пасажири мікроавтобуса. Їхні дані уточнюються.

Ще троє людей травмовані.