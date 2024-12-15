Міністерство закордонних справ Естонії у неділю заборонило в’їзд до країни ще 14 чиновникам і суддям із Грузії, зокрема прем’єр-міністру Іраклію Кобахідзе.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті естонського МЗС.

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Естонія заборонила в’їзд ще 14 посадовцям Грузії

«Насильство, яке грузинська влада застосовує проти протестувальників, журналістів та лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і суперечить правам людини», – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Він поінформував, що Естонія додала до списку санкцій ще 14 високопосадовців, включно із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кбахідзе, та заборонила їм в’їзд в країну.

Цахкна також закликав усі країни Євросоюзу відреагувати на події у Грузії та вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує надмірну силу і жорстоке насильство проти грузинського народу, а також підриває демократію.

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Раніше Естонія застосувала санкції проти 11 високопосадовців Грузії, йдеться у пресрелізі.

Виборча колегія Грузії обрала президента

Виборча колегія Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - представника керівної партії «Грузинської мрії», колишнього футболіста та депутата парламенту.

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Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі ці вибори не визнають.

Чотири найбільші опозиційні партії звернулися до Євросоюзу.

Вони закликали підтримати грузинський народ та європейські цінності. А також визнати нелегітимним режим засновника «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі, який вони називають самопроголошеним.

Опозиція наполягає на проведенні нових парламентських виборах.

Крім того, опозиціонери вважають, що обрання Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії ускладнює політичну кризу. Вони наголошують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про «іноагентів» і часто проводить антизахідну пропаганду.