Бійці гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відбили масований штурм російських окупантів на Сіверському напрямку та знищили ворожу техніку.

Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

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Українські воїни відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку

Військові розповіли, що 14 грудня противник вісім разів спробував штурмувати наші позиції у зоні оборони «Едельвейсу».

Українські оборонці відбили всі ворожі атаки та ліквідували 52 окупанта. Ще чотири десятки солдат РФ поранені.

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«Знищено: 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, 1 міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе «Привет 82», - відзвітували оборонці.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося майже 300 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Курахівському та Краматорському напрямках.

Спробували посунути українських військових із займаних позицій біля Торецька.

На кількох ділянках противник активно застосовував авіацію.

Найбільше ворожих атак зафіксували на Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.

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«Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового», - повідомили в штабі.