Російським військовим, які залишаються у Сирії, не вистачає продуктів та питної води. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

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Проблеми російських військових у Сирії

За даними розвідки, росіяни продовжують виводити свій контингент з віддалених районів Сирії. 

Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують збройні угруповання, опозиційні до режиму Асада

Серед російських солдатів ходять чутки, нібито Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. Там можуть залишитися до трьох тисяч російських військовослужбовців.

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«На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством», - додають в ГУР. 

Російські військові очікують, що харчі їм мають доставити військово-транспортні літаки, задіяні в евакуації. 

Росія не може евакуювати своїх військових із Сирії, - розвідка
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Росія не може евакуювати своїх військових із Сирії, - розвідка

Сотні російських солдатів не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі - бояться, що їх обстріляють.

На 14 грудня були заплановані рейси двох літаків Ан-124−100 та двох Іл-76МД з аеродрому Чкаловськ до бази Хмеймім.

ГУР: Росія не може евакуювати сотні своїх військових із Сирії

Раніше українська розвідка повідомила, що сотні російських солдатів не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі. Солдати РФ бояться, що їх обстріляють під час евакуації. 

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За інформацією ГУР, полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканності. 

Була інформація, що 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

Для евакуації російського військового контингенту з Сирії РФ планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків. 

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