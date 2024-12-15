У неділю вдень російські війська завдали ракетного удару по Харкову. 

Попередньо, ворог запустив балістичну ракету «Іскандер-М».

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Про це повідомили в прокуратурі області. 

Ракетний удар по Харкову: наслідки 

За даними слідства, окупанти атакували місто близько 11-ї години. 

Влучили у землю на території спортивного комплексу у Київському районі.

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Постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями. 

Армія РФ обстрілює Харківщину

Також у неділю вдень під ворожим вогнем опинилася Барвінківська громада в Ізюмському районі. 

Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив влучання у с. Питомник та с. Руська Лозова Харківського району. 

У Куп’янську внаслідок російського удару пошкоджено приватний будинок. Ніхто не постраждав. 

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