У російському Ульяновську підірвали залізничне полотно. 

Вибухнуло неподалік місцевого локомотивного депо та моторного заводу.

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Сталося це 14 грудня, повідомили в ГУР Міноборони України. 

Удари по логістиці росіян

За інформацією розвідки, внаслідок вибуху на залізниці в Ульяновську ускладнена військова логістика окупаційної армії РФ. 

«Вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяга, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу», - додали в ГУР. 

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У розвідці нагадали, що 13 грудня у Краснодарі пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних тепловози держави-агресора. 

Українські воїни знищили 40 цистерн з пальним ворога

За даними джерел в СБУ, 14 грудня СБУ разом із Силами оборони провели багатоетапну операцію на Запоріжжі та уразили ворожий потяг. 

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У результаті українські військові знищили 40 цистерн пального РФ, вартість якого оцінюють у 4 мільйони доларів.

Також, як повідомляють джерела, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

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