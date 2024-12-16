Після переходу на Новоюліанський календар більшість великих церковних свят змістилися на 13 днів уперед. Тепер Маланку святкуватимуть 31 грудня замість 13 січня. Свято Маланка бере своє коріння ще з дохристиянських часів, то які ж обряди й традиції збереглися й донині?

Що таке Маланка?

Фото: Ukraїner

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Маланка — це давнє українське народне, а пізніше й церковне, свято. Ще донедавна воно відзначалося напередодні "старого" Нового року та свята Василія Великого. У 2024 році вперше за багато років Маланку святкуватимуть 31 грудня. Деякі села в Україні навіть до переходу на новий церковний календар дотримувалися цієї дати. Сьогодні автентичні традиції Маланки збереглися переважно в селах Галичини, Буковини та Поділля.

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Святкування Маланки бере коріння з давніх, імовірно, дохристиянських обрядів. У народних віруваннях Маланка приходить на Щедрий вечір разом із Василем, щоб сповістити господарів про свято та справити гостини. Саме тому це свято в народі й отримало назву "Гостини Маланки". У традиції українців християнські й дохристиянські елементи об’єдналися в єдине свято.

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Загалом стиль Маланки, як і традиції свята, відрізняються залежно від регіону чи навіть "кута" одного села. Спільним залишається лише те, що під час святкувань люди перевдягаються в різних персонажів, ходять від хати до хати, співають, вітають господарів із новим роком та бажають добробуту. Молодь зазвичай обирала одного хлопця, який перевдягався в жіночий одяг і грав Маланку. Інші учасники грали ролі Орача, Ведмедя, Кози, Цигана, Журавля чи Рогатого чорта. Цей обряд у народі називався "водити Маланку".

Цьогоріч Міністерство культури внесло традицію Щедрого вечора до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини, наголосивши, що "ця традиція є однією з тих, які формують ідентичність народу". Раніше до цього переліку вже була включена традиція буковинського маланкування.

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Традиції свята Маланки та Василя