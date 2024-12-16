Південно-Африканська Республіка не запросить на саміт G20 російського президента Владіміра Путіна через ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського лідера.

Про це пише The Moscow Times.

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ПАР не запросить Путіна на саміт G20 − подробиці

За словами представника президента ПАР Вінсента Магвенья, "правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі".

ПАР не може вплинути на рішення Міжнародного конституційного суду, за ордером якого Путіна мають заарештувати на території держав, які ратифікували Римський статут.

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Саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі з 21 по 22 листопада 2025 року.

Монголія порушила Римський статут − подробиці

Монголія раніше запевняла Президента Росії, що він не буде заарештований за воєнні злочини в Україні за виданим Міжнародним кримінальним судом ордером.

Міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової видані довічно. Відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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