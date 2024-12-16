Міністерство закордонних справ повідомило, що евакуювало з Сирії частину свого дипломатичного персоналу в неділю – за тиждень після падіння режиму Башара Асада.

Росія змушена евакуювати дипломатів з Сирії − подробиці

"15 грудня спецрейсом Військово-повітряних сил Росії з авіабази Хеймім була вивезена частина співробітників російських дипломатичних установ у Сирії", – повідомив у Telegram департамент МЗС Росії "Ситуаційно-кризовий центр".

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Міністерство повідомило, що літак прибув до підмосковного аеропорту, не уточнивши, скільки людей перебувало на борту.

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Тим же літаком прилетіли співробітники дипломатичних місій Білорусі, Північної Кореї та Абхазії (підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Грузії), повідомили у відомстві.

"Посольство Росії в Дамаску продовжує працювати", – йдеться в прес-релізі, опублікованому в Telegram.

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Після 11-денного наступу коаліція повстанців під проводом ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), повалила Асада, який разом із родиною втік до Росії.

Його відсторонення від влади стало серйозним провалом Москви, яка разом з Іраном була головним союзником колишнього сирійського президента і яка здійснює військову інтервенцію в Сирії з 2015 року.

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Військові бази Росії в Сирії − що відомо

Подальша доля двох російських військових баз у Сирії – військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім – наразі невизначена.

Ці об'єкти є ключовими для збереження російського впливу на Близькому Сході, в Середземноморському басейні і аж до Африки.

У середу речник Кремля заявив, що Москва перебуває в контакті з новою владою Сирії щодо майбутнього цих баз.