Командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, він же син начальника штабу, Владислав Пастух жорстоко знущався над підлеглими та вимагав гроші, але уникнув покарання, свідчить розслідування Української правди.

Факти свідчать, що у липні 2024 року під час перевірки особового складу однієї з рот 211-ї понтонно-мостової бригади було виявлено відсутність одного з військовослужбовців. Після проведення пошукових заходів з'ясувалося, що він повернувся додому на Тернопільщину.

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«Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п’яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб’ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу», — цитують журналісти колишнього офіцера відділення психологічної підтримки персоналу Тимофія Остафійчука.

Замість того, щоб провести об’єктивне розслідування та покарати винних у зловживаннях, командування бригади обрало шлях тиску на свідків, перевівши їх у інші військові частини.

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211-та понтонно-мостова бригада - що про неї відомо

211-та понтонно-мостова бригада спеціалізується на інженерних завданнях, таких як спорудження понтонних переправ та обладнання оборонних позицій.

"Українська правда" пише, що в бригаді була "династія" Пастухів: батько був начальником штабу, а син - командиром взводу. Це суперечить антикорупційному законодавству.

Виявилось, що солдат, який постраждав, був жертвою знущань командира взводу Пастуха, сина начальника штабу.

Загалом в бригаді є чимало родинних зв’язків, військовослужбовці, які є родичами, служать у різних підрозділах, щоб уникнути будь-яких конфліктів інтересів.

Навесні минулого року Військова служба правопорядку перевірила 211-ту бригаду і виявила, що там приховували факти вживання алкоголю військовими. Командиром батальйону, де це відбувалося, був Пастух, якого потім призначили начальником штабу.

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За вживання заборонених речовин під час війни передбачені великі штрафи, але в цій бригаді їх не виписували. Замість цього, військових шантажували грошима.

Так, за інформацією видання, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, щоб вимагати у них гроші: від 5 до 20 тисяч гривень за уникнення протоколу.

Крім того, повідомляється про те, що Пастух-молодший був причетний до регулярного знущання над військовими.

Колишні офіцери та сержанти бригади стверджують, що Владислав Пастух, скориставшись своїм службовим становищем, чинив тиск на підлеглих, вимагаючи від них хабарі. Свої слова вони підтверджують фото- та відеоматеріалами, а також офіційними документами.

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В одній із заяв постраждалий військовий розповів, під час ротації до Дніпропетровщини та Донеччини Пастух-молодший покарав його фінансово та фізично за вживання алкоголю.

Однак, за даними журналістів, за такі дії Владислав Пастух досі не був покараний. Його перевели в іншу частину, а батько відкупився від постраждалих.

Генштаб проводить перевірку у 211-й понтонно-мостовій бригаді

У Збройних силах України проводять перевірку щодо зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, повідомив Генштаб ЗСУ.

«16 грудня у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України», - ідеться у повідомленні.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку у Збройних силах для перевірки зазначеної інформації.

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На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про результати перевірки поінформують додатково.

У Генштабі нагадали, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка.

За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав листи до Генерального штабу та Військової служби правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації про ймовірні знущання над військовослужбовцями в одній із військових частин ЗСУ.