Ухвалений Європейським Союзом 15-й пакет санкцій передбачає низку заходів, спрямованих на захист європейських компаній та стимулювання їхнього виходу з російського ринку, ідеться на сайті Ради ЄС.

ЄС полегшив процедуру виходу компаній з російського ринку

ЄС дозволив європейським компаніям більше часу на вихід з російського ринку.

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Це рішення пов’язане з високими ризиками, які супроводжують ведення бізнесу в Росії в умовах санкцій.

Продовження термінів дії винятків допоможе компаніям безпечно завершити свої операції.

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15-ий пакет санкцій ЄС містить положення, які покликані захистити європейський бізнес під час виходу з російського ринку.

Зокрема, передбачено звільнення європейських компаній від відповідальності за сплату штрафів, які можуть бути накладені російською владою у зв'язку з припиненням діяльності в Росії.

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Крім того, пакет санкцій передбачає послаблення регуляторних вимог щодо заморожених активів РФ, що зберігаються в центральних депозитаріях країн ЄС.

Це дозволить фінансовим установам ЄС звертатися до компетентних органів за дозволом на здійснення певних операцій із замороженими активами РФ у відповідь на дії російської сторони, що обмежують права європейських компаній.

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15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці

16 грудня Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.

«Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді для ослаблення російської «машини війни» та тих, хто уможливлює цю війну, включаючи також китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у продовженні нашої підтримки України», - наголосила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

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11 грудня посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.