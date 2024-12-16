Члени коаліції Business4Ukraine (Бізнес для України), в тому числі українська громадська організація за мир і чисту енергію Razom We Stand, закликають Європейський Союз вийти за рамки боязких, поступових і недостатніх заходів, включених до 15-го пакету санкцій.

Режим санкцій досі підривають кричущі лазівки, які дозволяють Росії використовувати доходи від викопного палива для фінансування своєї військової машини. Через ці прогалини в енергетичних санкціях – зокрема, відсутність обмежень на імпорт скрапленого природного газу (СПГ), безперешкодна робота тіньового флоту та імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, – до військової казни Кремля надходять мільярди євро.

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Про це заявила засновниця та директорка Razom We Stand Світлана Романко: «Невпинна війна Росії проти України спустошила нашу країну – тисячі людей загинули, мільйони стали вимушеними переселенцями, а наша енергетична інфраструктура перетворилася на руїни. Проте Європа продовжує опосередковано фінансувати цю жорстокість через лазівки, які дозволяють мільярдам надходити до військової казни Путіна. Повна заборона російського СПГ, боротьба з тіньовим флотом і закриття лазівок у нафтопереробці – це не просто політичні зміни, це моральні імперативи для порятунку життів, відновлення свободи України і дотримання міжнародного права».

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Виконавчий директор B4Ukraine Незір Сінані зазначив: «Зараз ми перебуваємо в 15-му раунді санкційних пакетів, що не залишає ЄС жодних виправдань для зволікання; він повинен мобілізувати політичну волю, щоб негайно закрити ці прогалини. Час напівзаходів закінчився – зараз потрібні рішучі дії, щоб раз і назавжди припинити фінансування війни Кремля».

Геноцидна війна Росії проти України вже призвела до понад 1 мільйона жертв і завдала збитків на 500 мільярдів доларів. Вона не демонструє жодних ознак припинення, як ми побачили цього тижня під час жорстокого ракетного удару по Запоріжжю, в результаті якого загинуло 11 людей.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року до кінця листопада 2024 року ЄС закупив російського викопного палива приблизно на 210 мільярдів євро, тобто середньостатистичний громадянин ЄС заплатив за нього понад 468 євро, причому значна частина цих доходів пішла на фінансування військової агресії.

Ось три основні лазівки в енергетичних санкціях, які дозволяють Росії фінансувати війну:

Поточний імпорт СПГ до ЄС: З початку повномасштабного вторгнення ЄС закупив більше половини всього російського експорту СПГ. Хоча СПГ становить лише 5% від загального обсягу споживання газу в ЄС, його країни залишаються важливим ринком збуту для Росії. Повна заборона на імпорт російського СПГ суттєво підірве доходи Кремля з мінімальним впливом на енергетичну безпеку ЄС.

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Безперешкодна діяльність тіньового флоту: Недостатньо застрахований тіньовий танкерний флот Росії обходить встановлений G7 верхній ліміт цін на нафту і створює серйозні екологічні ризики. Понад 600 «тіньових» – здебільшого застарілих – танкерів працюють з непрозорими власниками, багато з них проходять транзитом через прилеглі до ЄС води, в тому числі біля балтійського узбережжя Німеччини. Для запобігання як економічній, так і екологічній кризі необхідно терміново запровадити додаткові санкції та посилити контроль за цими суднами.

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Лазівка в нафтопереробці: Російська сира нафта переробляється у зростаючих обсягах на такі продукти, як дизельне та авіаційне пальне в третіх країнах, таких як Індія та Туреччина, а потім імпортується до ЄС в обхід санкцій. Завдяки імпорту цих продуктів до ЄС Кремль має постійні доходи. Закриття цієї лазівки шляхом заборони на імпорт продуктів, отриманих з російської нафти, підвищило б ефективність санкцій без суттєвого впливу на європейські ринки, як це чітко видно на прикладі винятку для Чехії.

Хоча чинні енергетичні санкції, за оцінками, зменшили доходи Росії від експорту викопного палива приблизно на 3,5 млрд євро на місяць (скорочення на 12% з моменту запровадження санкцій), недоліки у правозастосуванні дозволили Росії відновити свої позиції у 2024 році. Доходи від експорту сирої нафти зросли на 5% за перші 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це допомогло Росії на 58% збільшити військові витрати на 2024 рік (найвищий показник з часів Радянського Союзу), а отже посилити свої атаки на Україну.

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Санкції проти російського викопного палива є життєво важливими для планети і для досягнення кліматичних цілей ЄС. Нове дослідження Razom We Stand, викладене в нещодавньому звіті «Подолання розриву між миром і кліматичними діями», показує, що жорсткі санкції щодо російського викопного палива можуть скоротити викиди парникових газів, пов'язаних із видобутком нафти та газу в Росії, на 25% до 2030 року та зменшити викиди парникових газів від кінцевого споживання на 300 мільйонів тонн CO₂ щорічно, якщо відновлювані джерела енергії замінять російську брудну енергію в Європі та Азії.

Коаліція B4U закликає ЄС іти далі – повністю заборонити імпорт російського СПГ, посилити контроль за тіньовим флотом та закрити лазівки у сфері нафтопереробки. Підтримка енергетичної стійкості України за допомогою децентралізованих систем відновлюваної енергетики та посилення партнерства з Україною з метою модернізації енергосистеми є критично важливими заходами для зміцнення енергетичної безпеки та незалежності Європи від російського викопного палива.

Організація підкреслює, що сильні, широкі та системні санкції, а не просто посилення окремих санкцій, необхідні для виконання зобов'язань ЄС за планом RePowerEU щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року, одночасно сприяючи досягненню глобальних кліматичних цілей та припиненню фінансування ЄС військового бюджету Росії.

Razom We Stand – міжнародна кампанія, що базується в Україні. Ми прагнемо покласти край конфліктам і кліматичному хаосу, що фінансуються російським викопним паливом, а також сприяти революції у сфері чистої енергії в Україні та в усьому світі.

Контакти для преси: Paraic Walker, [email protected] Спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

B4Ukraine – глобальна коаліція, що об'єднує понад 90 організацій громадянського суспільства, які працюють над припиненням фінансування та роззброєнням російської агресії проти України.

Контакти для преси: Ірина Павлова, [email protected] Спеціаліст з комунікацій B4Ukraine

З оригіналом можна ознайомитися тут.