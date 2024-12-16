Financial Times перебільшила кількість дезертирів за 10 місяців в Україні, повідомив Опендатабот.

Як ЗМІ спотворюють правду про дезертирство в Україні

За даними Опендатабот, FT нарахував 60 тис. дезертирів, але насправді справ, відкритих за статтею 408 ККУ у звітах ГПУ, майже втричі менша.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У матеріалі об’єднали дезертирство (408 ККУ) та самовільне залишення частини (407 ККУ).

За 10 місяців відкрили 19 922 кримінальних проваджень за дезертирство. Лише у 3% справ цьогоріч вручили підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Advertisement

Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрили 41 950 кримінальних проваджень, тобто вдвічі більше, аніж через дезертирство. Справ за статтею 407 побільшало за рік у 3,3 раза.

Інфографіка: Опендатабот

В чому різниця між дезертирством і СЗЧ − що відомо

За словами адвокатки Валентини Слободянюк, як самовільне залишення служби, так і дезертирство передбачають відхід від військового обов'язку, ці злочини мають суттєві відмінності. Зокрема, ключовим є поведінка військовослужбовця після вчинення правопорушення та його намір. Якщо особа прагне повернутися до виконання своїх обов'язків, її дії можуть кваліфікуватися як самовільне залишення частини.

Advertisement

Якщо метою є ухилення від військової служби та приховування від правоохоронних органів, то такі дії слід розглядати як дезертирство, яке є тяжчим злочином і карається суворішим покаранням.

Як пояснив Опендатабот, СЗЧ розглядається як тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду​.

Про дезертирство йдеться у випадках, коли військовослужбовець повертатися не збирається.