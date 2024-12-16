Снайпер підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним «Лектор» встановив новий рекорд, вразивши російського військового з відстані 2069 метрів.

Про це повідомило ГУР МОУ.

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Воїн ГУР уразив військового РФ з відстані 2 км

Найдальший підтверджений постріл для даного типу зброї здійснив британський снайпер Крейг Гаррісон у листопаді 2009 року під час війни в Афганістані.

«Гаррісон стріляв лежачи, перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Точності, за словами капрала, також сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрілочних», - уточнили у ГУР.

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Снайпер ГУР «Лектор» перебував фактично на одному рівні рельєфу з російським окупантом, цілився в умовах суворого українського грудня, стріляв, стоячи в окопі, по противнику, який рухався посадкою, і влучив з першого пострілу.

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«В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопу, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень», - пояснив розвідник.

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Рекордний постріл «Лектора» відзначив начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов.

«Майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу. Влучити в рухому ціль на такій відстані - величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Продовжуємо боротьбу, аби знищити ще більше російських окупантів», - наголосив Бунадом.

У ГУР зазначили, що спецпризначенець у цивільному житті працював єгерем, а до Сил безпеки і оборони України пішов разом із сином.