Очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.
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“Не встиг очільник забороненої “ОПЗЖ” Володимир Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ”, − наголосило джерело.
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Як зазначається, українська спецслужба викликала його на допит, де він має пояснити свої останні заяви.
“У нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві. І, судячи з його сумного виразу обличчя, цей процес не надто його надихає”, − додало джерело в СБУ.
Хто такий Юрій Бойко
Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.
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Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.
Нещодавно він оприлюднив заяву російською у соцмережі TikTok.