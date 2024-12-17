Очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Бойко прийшов на допит після проросійських заяв − подробиці

“Не встиг очільник забороненої “ОПЗЖ” Володимир Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ”, − наголосило джерело.

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Як зазначається, українська спецслужба викликала його на допит, де він має пояснити свої останні заяви.

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“У нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві. І, судячи з його сумного виразу обличчя, цей процес не надто його надихає”, − додало джерело в СБУ.

Хто такий Юрій Бойко

Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.

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Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.

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Нещодавно він оприлюднив заяву російською у соцмережі TikTok.